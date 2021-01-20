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【炫富闊太】Netflix真人騷揭亞裔貴婦奢華生活　《璀璨帝國》46億身家闊太+台灣靚太鬥離地

娛樂 15:59 2021/01/20

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Netflix《璀璨帝國》中紀錄了生活在洛杉磯的亞裔富豪生活，堅離地又奢華，因而引起話題。

被視為電影《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）現實版的真人騷《璀璨帝國》（Bling Empire），在Netflix上綫數天隨即引爆話題。2018年賣座荷里活電影《我的超豪男友》帶大家走進亞洲的超級富豪世界，而《璀璨帝國》此實況節目就聚焦在美國洛杉磯的亞裔名媛及單身貴族圈子的堅離地超豪生活，當中兩大社交王后Christine Chiu和Anna Shay之間比排場、比行頭的戰爭，就絕對Juicy。

繼《與卡戴珊一家同行》（Keeping Up With the Kardashians）真人騷捧紅了美國名媛Kim Kardashian與他的家人們，該節目製作人Jeff Jenkins的最新力作《璀璨帝國》一連8集，在疫情前的2019年拍攝，帶觀眾認識一群生活在洛杉磯比華利山一帶的富貴亞裔人，紀錄了他們由朝到晚忙著開奢華派對、瘋狂購名牌的生活。

Christine Chiu及老公Gabriel常搞豪華派對，2019年的農曆新年派對就誇張得把整條Rodeo Drive封了。

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為搞派對封比華利山

其中最令人側目，就是來自台灣在美國長大的比華利山貴婦Christine Chiu。她老公是荷里活星級整容醫生老公Gabriel Chiu。她在節目開首就透露，老公是宋朝第24代後人，如果皇帝制度還存在，Gabriel就是皇位繼承人，而兒子就是小太子。

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Christine出入有保鑣陪同，乘搭私人飛機去旅行，都是小兒科。為了搞新年派對，她和老公彷如把唐人街搬去比華利山，把比華利山整條羅迪歐大道（Rodeo Drive）封了，把之佈置得一片紅色充滿農曆新年喜慶氣氛，非常誇張！

Christine大學修讀國際貿易學系，23歲時嫁給Gabriel。兩人在比華利山開設整形外科診所，專門為荷里活明星、名人、政商名流提供整形服務。飛黃騰達後二人成功擠身名流圈子，連查理斯王子都是兩夫婦的朋友。

46億身家闊太生活

《璀璨帝國》中身家最多者，則要數Anna Shay了。這位估計已60歲的女富豪，在節目出場後，今不少觀眾對其背景極感興趣。節目中也有介紹她其實是日俄混兒子，爸爸Edward Shay是軍火商，媽媽是日美混血兒。她的身家估計達6億美元（約46.8億港元）。

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Anna已離婚，有一名27歲兒子，疫情前經常去法國渡假賺物兼和法裔男友四圍遊玩。當她身在LA時也會不時搞慈善派對。

首集，Christine刻意戴上一條LV名貴項鍊赴Anna的派對，還直接問Anna認不認得該項鍊。Anna隨即不悅，並說她有一條同款的。Christine在節目中自辯說她選戴該LV項鍊是出於尊重主人家，但Anna卻覺得被冒犯了，為了給Christine一個下馬威，就特別安排Christine夫婦在派對上的座位調去遠離主人家及其朋友的位置，而Christine事後也不甘示弱，約Anna到她的府上親自問個究竟。

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此真人騷出現的人物眾多，有新加坡富二代公子、北京科技富商女兒等。除了炫富外，也強調他們在感情生活和尋找身份認同等方面各有掙扎。

性格強勢如Christine也有垂淚的時候。原來她結婚11年都為了生育問題而苦惱，最後人工授孕成功誕下Baby G，因此萬千寵愛在一身。節目中她和老公跟醫生討論應否聘代母為兒子添弟妹時就大為感觸。

撰文：Mandy

同場加映 謝雪心專訪

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