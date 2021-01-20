【供樓糾紛】爸爸失業無錢供樓要仔女幫手 港女呻還十年債：每月無咗半份糧

▲ 一名港女於網上討論區「Dcard」發文，指爸爸失業沒能力供樓，要她和哥哥分擔十年樓債。

房屋問題容易引起家庭糾紛，一名港女於網上討論區「Dcard」發文，指父親即將失業，無力供樓，餘下十年樓債要由兩兄妹分擔，每月要供萬多元，令她感到吃力。

樓主在文中指出，自己即將畢業，出社會工作，近日和家人談及家用問題，得知爸爸即將失業，計劃將供樓責任交給兩兄妹，亦表示會將單位轉為兩人名下。

令樓主感到震驚的是，單位還剩下至少十年才供完，每月更要供超過一萬元，令兩人感到吃力。她指年過三十的哥哥收入一般，和家人關係疏離，有可能不願供樓；自己即將成為醫護人員，縱然有穩定收入，但沒可能「拎成份糧嘅一半出嚟，仲要供10年」。

她表明不會接受，指「正常家庭仔女最大嗰個去到30幾歲，有咩可能層樓仲未供完？」，不想剛出社會便幫爸爸還債。樓主亦表示，縱然單位之後屬兄妹名下，但始終是父母百年歸老的地方，沒法賣出去，自己亦計劃搬出去與男友同住。

樓主與母親談及問題時，母親說家中經濟狀況不佳，屬「月光族」，沒有太多儲蓄，兩夫婦即將退休，沒有能力供樓，希望樓主可以幫忙。

樓主表示「心好累」，在網上發文詢問網友意見。不少網民同情樓主遭遇，指每月供萬多元負擔太大，「之後仲要養父母，結婚買樓，打亂晒人生規劃」、「父債子還」、「佢買嗰陣已經預咗你哋供」；亦有網民建議樓主供樓，「如果有錢出去同男朋友租屋住，不如慳返租樓錢，幫吓自己屋企人」、「如果唔供，你哋全家再租樓，都係要俾呢個數」。

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責任編輯︰王明芳