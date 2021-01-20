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【懲罰老婆】警察老公例行截查巧遇太太幽會　當場捉姦放走情夫妻子超驚訝

親子 12:33 2021/01/20

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美國一名警察老公例行截查巧遇妻子幽會，當場捉姦放走情夫，妻子表情超驚訝。

美國社交媒體流傳一段影片，一名警察攔截一輛車作例行檢查時，巧遇自己的妻子與一名陌生男子出遊約會，他當場捉姦，並放走情夫自行駕車離去，獨留妻子在一片荒蕪的公路旁邊，引來網民大讚其做法超高EQ（情商）。

影片可見，一名警員公路上截查一輛車作例行檢查，意外發現車上有熟悉的面孔，看清楚後發現自己的妻子與一名陌生的男子駕車出遊約會。警員表現非常冷靜，立刻要求情夫及妻子一同下車搜身，他搜查情夫後便詢問，「你怎麼認識這名女子？」情夫便回答二人透過交友程式認識，更得悉二人並非首次約會，情夫表示，「已經是第3至4次了」。

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先放行情夫駕車離開

情夫對於警員的查問感到好奇，便反問「為甚麼要一直問我們約會的事？」警員直接回應說「她是我老婆啊!」警員看情夫不知對方是有夫之婦時，便不為難他，讓他先駕車離開。過程中，妻子想開口說話，惟被警員老公下令閉嘴及繼續舉高手伏在車上。

獨留妻子在街頭

待情夫離開後，警員直接告訴妻子，

我想我們已經沒有話好說，你應該聯絡你媽媽，並在今晚前搬走你在我家的東西。

接著，警員便將她留在空無一人的公路上，妻子一臉驚訝、不知所措，「你認真的嗎？」警員隨即開車離去，獨留妻子在街頭。

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有網民質疑片段真實性

網民看畢影片後大讚警員專業、表現非常理智，「他處理得很好而且全程保持冷靜」及「把這種女人丟在路邊也是應該的」。不過，有人質疑影片的真實性，指片段中警員的裝備不似普通警員，推測片段內容曾預先設計。

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責任編輯︰王明芳

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