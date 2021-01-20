黃馮律師行約935宗樓宇買賣於近日到期　律師會料2月起處理申索程序

▲ 律師會稱，黃馮律師行的中環總行，實體檔案非常混亂，需時核對。（資料圖片）

黃馮律師行前文員，涉不當挪用客戶款項，上月底被香港律師會接管；一批委託該律師樓買賣物業的苦主稱，有人無法完成樓宇買賣。律政司經向香港律師會查詢後，披露黃馮律師行的歸檔系統欠妥善，中環總行的實體檔案非常混亂，中介人需時全面了解及核對，包括涉及的物業買家和賣家數字，以及所涉交易款項總額。完成處理緊急工作後，計劃2月開始處理申索程序。

律政司今（20日）回應立法會議員謝偉俊的書面質詢稱，據律師會截至1月15日掌握的情況，估計黃馮律師行共有約935宗物業轉易案件，於去年12月24日至今年1月31日期間到期，需進行交易程序。律師會介入黃馮律師行後，所有款項包括客戶款項，須歸屬理事會，並由理事會以信託方式持有。理事會已委任另外5家律師樓，協助早前已獲理事會委任為中介人的律師事務所，盡快處理介入工作。

律師會表示，中介人及提供協助的律師事務所，目前當務之急是從大量檔案中，找出相關檔案和地契，將具迫切性的檔案交還客戶；同時為所有檔案編製索引。截至1月15日，涉事律師行位於太子、荃灣及元朗的三間分行已騰空。中介人現正處理餘下的中環總行的檔案及事宜。

完成處理緊急工作後，中介人計劃2月開始申索程序。中介人將須謹慎檢視證明文件以核實申索。在涉及不誠實行為或被介入的律師樓的檔案紀錄並不完整下，退還有關的客戶款項，必須獲得法庭命令的授權才可進行。

中介人正在盡最大努力，有效率地處理相關程序；然而檔案數目眾多和紀錄混亂，需時處理。律師會表示會不斷檢討運作，樂意聽取意見，作出改善。

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責任編輯：吳卓峰