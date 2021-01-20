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【英國研究】新冠肺炎致命併發症可破壞心臟肝腎　逾12%康復者5個月內身亡

健康 12:47 2021/01/20

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英國研究發現，新冠肺炎可引發致命併發症，逾12%康復者5個月內身亡。

全球新冠肺炎疫情持續，英國累計確診個案至今已破347萬宗，死亡個案逾9.1萬宗。英國近期一項研究指出，過往有近1/3患者在康復5個月內重返醫院，最終有1/8患者因併發症病逝。新冠病毒可引發心臟問題、糖尿病和肝腎疾病。

據英國《每日郵報》報道，萊斯特大學 (University of Leicester)與英國國家統計局（ONS）近期一項研究發現，該國第一波疫情有47,780患者出院，但有29.4％患者於140天內重返醫院，12.3％人最終死亡。

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研究報告作者Kamlesh Khunti教授指出，這是針對新冠肺炎康復者所做過的最大型研究。他表示，民眾似乎痊癒回家，但因病毒所帶來的長期影響，近30%康復者重返醫院，已病入膏肓，人數甚多。若患者檢測呈陽性後，28天內死亡，當地政府會將個案列為與新冠肺炎有關。

Kamlesh Khunti表示，若有數千名新冠肺炎康復者首次染疫後數月內，因為嚴重健康問題重返醫院，實際死亡人數可能更高。英國國家統計局在12月份估計，每10名患者就有一名持續三個月或以上出現新冠肺炎症狀。常見症狀包括極度疲勞、呼吸急促以及記憶力和注意力不集中。

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責任編輯：羅嘉欣

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