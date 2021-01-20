英御用大律師Perry獲聘處理黎智英案惹爭議　律政司另聘律師處理

▲ 律政司發聲明指，Perry受聘後不斷受到英國社會的壓力和批評。（資料圖片）

律政司早前臨時申請英國御用大律師David Perry來港，於壹傳媒創辦人黎智英等9名泛民主派人士所涉非法集結案中擔任主控，首席法官早前已批准律政司申請。惟律政司今（20日）發聲明指，Perry受聘後不斷受到英國社會的壓力和批評，並將案件與《港區國安法》混為一談，Perry 對有關壓力及豁免強制檢疫的安排表示關注，認為審訊應在沒有他的情況下如期進行。基於公眾利益及審期臨近，因此律政司已委聘另一名律師如期主理本案。

律政司於聲明中又強調，由於相關案件已進入司法程序，任何人不應對案件作出評論，亦不應作出毫無根據的揣測。所有不公和失實的指控，以圖損害和詆譭獨立的刑事司法制度，律政司必定會強烈反駁。

有關案件涉及壹傳媒創辦人黎智英及李柱銘等9名泛民主派人士，早前就2019年8月18日參與港島區集會，而被控非法集結等罪，有關案件已排期於今年2月16日開審。

鑑於辯方早前已表明將在審訊中爭議一連串憲法問題，包括有關控罪的合憲性等，屆時法庭將需處理如何在保障集會的基本權利，和規管如何行使權利兩者之中取得平衡，有關議題屬極為重要，亦會對日後如何行使集會自由構成確實而重大的影響。而法庭亦認同律政司所指，David Perry在這方面有相當的專業經驗，因此批准律政司申請。

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記者：楊詠渝