【林嘉泰暈倒】社署副署長林嘉泰於灣仔辦事處昏迷　情況危殆

▲ 社會福利署副署長林嘉泰。

消息指，社會福利署副署長林嘉泰今早8時許，在灣仔胡忠大廈的社署辦事處昏迷，送往律敦治醫院治理。據了解，他入院時已昏迷，身體狀況不太好，現時情況危殆。

警方表示，今早8時08分於上址暈倒的是一名50多歲姓林男子。

社署回覆TOPick查詢，今日上午約8時，社會福利署副署長（服務）林嘉泰被同事發現昏迷於辦公室，社署人員立即報警，救護車隨即到場並將他送往醫院救治。社署已即時聯絡其家人並會提供適切的協助。

社署指，有關副署長的病情和身體狀況，由於涉及個人私隱，故不會提供。

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林嘉泰現年約50歲，任職社會福利署副署長。他於1987年7月加入政府社會福利署工作，2013年9月起，出任社會福利署副署長（服務），負責福利服務的策劃及發展。2010年9月至2012年6月期間，曾任社會福利署助理署長（津貼），並於2012年6月至2013年9月期間出任社會福利署助理署長（康復及醫務社會服務）。

去年3月本港爆口罩荒，當時林嘉泰表示向1280個住宿照顧服務單位共分發100萬個口罩，供職員使用。其後，他聯同行政長官林鄭月娥，到香港弱智人士家長聯會和勵智協進會探訪及贈送口罩。

去年４月，社署灣仔總部曾收到一封可疑白色粉末信，收件人正正是林嘉泰。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩