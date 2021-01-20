【代孕棄養】內地女星代孕棄養反斥前度出軌　鄭爽爸代女出頭怒罵︰極品渣男全家卑鄙

▲ 內地女星鄭爽被爆出代孕棄養2孩被網民鬧爆，鄭爽及鄭爸爸反擊斥責前度張恆出軌，是極品渣男。

內地女星鄭爽日前被揭秘婚兼在美國找代母誕下一對子女，鬧到滿城風波。鄭爽被爆出的一段錄音當中，激動地說出想棄養震驚網民，形象大崩壞遭品牌和粉絲離棄。鄭爽昨（19日）反擊斥前男友出軌在先，更自爆完整錄音長達6小時；鄭爽爸爸鄭成華還代女出頭，怒斥張恆是極品渣男。

綜合內地傳媒報道，憑劇集《微微一笑很傾城》爆紅的內地女星鄭爽，日前被揭與前度張恆於2019年秘婚，但現已入稟美國聯邦法院申請離婚，本年3月審理。據報道指，鄭爽於美國找代理孕母，於2019年12月19日及2020年1月4日獲得2名孩子，現時2孩由滯留美國的張恆照顧當中。

▲ 張恆目前在美國照顧一對子女。（微博圖片）

美國代母誕下一對子女

在孩子出生前，鄭爽和張恆已經分開，於是雙方討論該如何處理。而一段疑似是鄭爽和其父母的錄音被流出，鄭爽父母說︰「要是鄭爽和張恆不復合，這兩個孩子就不能要」，並希望棄養孩子，或將孩子送去被其他人領養。疑似鄭爽則激動地說︰「這2個孩子真的打不掉，他X的，我都煩死了。」言論引起網民譁然。

鄭爽代孕棄養風波及部分錄音，即睇【下一頁】

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昨日鄭爽在微博三度發文作出大反擊，斥責前度出軌，並默認該錄音是其本人。

我一點也不逃避我說過的話，第一時間我否認一切，並且做一切努力來結束這一切，我沒想過他出軌了我該怎麼辦的事情，那天是9.27.2019飛機上，下飛機我按部就班完成工作，晚上眼淚和懺悔我沒有說任何事情……我沒想把任何不悅的事情發酵只想冷靜解決，包括未來，包括我們之間的借款。

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完整錄音長達6小時

鄭爽更自爆錄音檔的完整版長達6小時，並表示父母對此感到非常心痛，而張恆的父母後來也有找鄭爽的父母賠禮道歉。本來她認為這是私密的事情，但事情發展至今，「被別有用心的一步一步曝光」，令她不得不作出回應。

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鄭爽爸指控男方家人偷錄

而鄭爽的爸爸鄭成華昨晚亦代女出頭，寫下長文直批張恆根本是渣男，騙財之餘還出軌N次，手機內還有女生不雅影片，痛斥張恆是「極品渣男」兼軟飯王；他更批評男方的媽媽，得知兒子不忠後，竟說︰「我家兒子不就是出個軌嗎？有什麼了不起的？」令他感到憤怒。

鄭爽爸留言節錄︰

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鄭成華直指，錄音是張恆家人的所為，當張恆家人「假情假意」來道歉時，原來偷偷的錄音長達6個多小時的談話，還斷章取義幾句話發出去，是「多麼惡劣」！

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責任編輯︰林綺玲