【情人節2021】LANEIGE推新年及情人節限定套裝　配燙金設計盡顯高貴

▲ LANEIGE推出新年及情人節限定套裝。。(圖片由LANEIGE提供)

新年新氣象，LANEIGE特別推出Luminous新年及情人節限定套裝。包裝更以嬌豔亮紅、高貴燙金象徵幸運同希望，桃花圖案襯出春暖花開、福氣滿溢的氣氛，以水潤光澤肌開啟 Luminous 新一年！

限定套裝當中包括升級第4代皇牌抗初老之選 — Perfect Renew 水活細胞再生組合，讓肌膚從新出發，展現完美好氣色。Luminous 新年限定特別版套裝以鮮亮紅色配以高貴紫色為主，再以燙金鏤空桃花外盒設計，從外盒就可以看見由不同幾何圖案拼貼而成2021圖案，極具心思。Water Bank Luminous新年限定特別版套裝同樣以鮮亮紅色禮盒，配以洋溢暖暖春意的桃花作點綴，迎接美好溫暖的2021年。

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責任編輯：張懿慧