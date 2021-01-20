【溏心風暴之家好月圓】「年輕版陳豪」丘竣霆長大變型男　「童星王」曾赴韓學藝近況曝光

▲ 丘竣霆如今已成大隻仔！

TVB最近重播經典劇集《溏心風暴之家好月圓》，阿家（陳豪飾）的年輕版由丘竣霆（原名丘梓宏）飾演，不少網民都對丘竣霆感興趣，想知道其近況。

丘竣霆與弟弟丘梓謙同為童星，曾拍攝過多部影視作品，更有「童星王」之稱。

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《溏心風暴之家好月圓》的年輕版阿家由丘竣霆飾演，當年的他年僅16歲，由於他經常飾演不同的童年版角色，故被封為「童星王」。

曾赴韓國學藝

丘竣霆於16歲那年遠赴澳洲讀書，畢業後於2015年簽約亞洲星娛樂公司，更獲安排到韓國接受唱歌跳舞訓練，正式加入樂壇。

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▲ （取自FB）

現年28歲的丘竣霆不再是「童星王」，早已銳變成大隻仔，擁有Fit爆身型。丘竣霆如今與家人一起開眼鏡店，頗有生意頭腦。

丘竣霆的弟弟丘梓謙也是童星出身，他畢業於2014年第27期TVB電視藝員訓練班，其後簽約為旗下藝員，繼續發展演藝事業，並有份參演《把關者們》及《逆襲人生》。

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