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【相依為命】疫境無工開靠摘野菜援助捱日子　嫲嫲獨力湊大被遺棄兩孫仔：願平安長大

育兒經 14:17 2021/01/20

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台灣有一對小兄弟，自小父母離異，跟嫲嫲三人相依為命，生活艱苦。

家家有本難念的經，台灣有一對小兄弟，自小父母離異，跟嫲嫲三人相依為命，生活艱苦，嫲嫲靠打散工幫補家計，可是收入不穩，疫情下更是沒工作，不時摘野菜吃慳錢。老人家體力健康每況愈下，她哽咽說著只想孫仔平平安安長大。

台灣一對兄弟自小父母離異，由祖母湊大。（兒盟影片截圖）

3嫲孫相依為命

台灣慈善機構「兒童福利聯盟」（下稱「兒盟」）一直幫助有需要的兒童，多年來援助一對由嫲嫲湊大的小兄弟，臨近農曆新年，兒盟就探訪他們，其最新的狀況令人感到心痛。

社工四年前初識阿嬤時，覺得她是一位非常友善、健談的老人家，臉上總是掛著大大的笑容，當時在她的臉上，看不到生活重擔帶來的疲憊與哀傷。其實她獨力照顧著兩孫兒。

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一個年過六旬的長者，靠著不穩定的散工努力扶養著三年級的哥哥「樂樂」，和一年級的弟弟「小樂」，每月收入可能只是幾百、幾千元台幣，甚至有時候是零的，而長年打散工讓她的手有大大小小的傷和疼痛，總是操勞家中孩子狀況及經濟收支。

生活貧苦 健康轉差

老人家開著跟朋友買的即將報廢二手貨車，載著孫仔返學放學，一家人吃著路邊摘的野菜、鄰居朋友送的蔬菜、魚，日子一天一天過。兒盟每月有經濟補助外，也提供生活用品及各種營養餐予三嫲孫，希望減低負擔。

可是，2019年年底疫情開始，阿嬤沒有工作可接，依靠援助。最近天氣冷，社工為兩兄弟帶來外套及厚上衣，見他們身上所穿的是前年所送，小孩子長好快現在都太小了。當時老人家不適有幾聲咳嗽聲，她盡量慳錢。

家裡沒甚麼錢，所以只有拿成藥吃和貼清涼貼布在喉嚨，貼貼布喉嚨會涼涼的比較舒服。

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提到自己身體和孩子狀況時，她不禁落淚地說：

我每次都跟自己說為了孩子，我不能生病⋯⋯我的體力已經沒有了，受不了，要是倒下去，這家人怎麼辦？都沒有人照顧，誰煮三餐給他們？

孝順孫仔幫手做家務

雖然家裡經濟狀況不佳，但讓人欣慰的是，以前調皮的兩兄弟成長了，會替嫲嫲按摩、做家務。快要過年了，嫲嫲開心收到兒盟社工送來的物資，開心地將年菜雪起來慢慢食。兄弟更向社工說著新年願望，弟弟希望可以送嫲嫲喜歡的花，而哥哥希望送嫲嫲棉被，一起開心溫暖地過年。

兒童福利聯盟設有「兒盟偏鄉傳愛計劃」，在台灣偏遠鄉鎮，尋找資源缺乏、鮮少有人關注的偏遠小學，幫助偏鄉小學的弱勢孩子。詳細資料可瀏覽網頁

有關文章獲「兒童福利聯盟」授權報道

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責任編輯︰顏紫燕

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