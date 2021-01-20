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【新冠肺炎】疫情礙房委會建屋　雍明苑山麗苑啟鑽苑等9屋苑曾受阻

社會 13:10 2021/01/20

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至少9個公營房屋項目，受疫情影響工程進度。（資料圖片）

疫情衝擊房委會建屋進度，運輸及房屋局局長陳帆披露，至少9個公營房屋發展項目，受到疫情影響，項目有延期。當中包括多個近年接受申請的居屋屋苑，包括雍明苑、山麗苑、凱德苑等，以及市區公共屋邨項目；直接影響居屋準業主的收樓期，以及影響公屋輪候時間數據。

即睇受影響居屋屋苑及市區屋邨的工程進度：

    點擊圖片放大
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身兼房委會主席的陳帆，回應立法會議員柯創盛的書面質詢稱，建造工程可能會受各種因素，例如惡劣天氣、工程進度及不可預測的地盤限制等影響而延期。疫情亦曾令物料及勞工供應受阻，導致個別項目的工程進度受影響。

他稱現時狀况已回復正常水平，但房委會仍會繼續密切留意疫情發展，並與承建商緊密聯繫，因應實際情況盡量調配工序，務求將延誤減至最低。

他又透露，新葵街及大窩口道公營房屋發展項目，均位於葵涌分區計劃大綱草圖內，而該草圖現受司法覆核影響。房委會預計，這兩個項目將在2025/26年度或之後落成，因此未被納入2020年公布的5年期房屋建設計劃。房委會會繼續監察項目進度，務求使項目盡快落成。

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記者：吳卓峰

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