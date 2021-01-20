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【林嘉泰暈倒】社署副署長林嘉泰疫情處理口罩荒工作　去年辦公室曾收不明粉末信件

社會 13:15 2021/01/20

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年約50歲社會福利署副署長林嘉泰今早在灣仔胡忠大廈的社署辦事處昏迷。

消息指，年約50歲社會福利署副署長林嘉泰今早8時許，在灣仔胡忠大廈的社署辦事處昏迷，送往律敦治醫院治理。詳情即看:【下一頁】

林嘉泰去年一直協助政府處理口罩荒問題，包括在立法會交代向住宿服務單位的員工發放口罩的工作。而在去年4月中，灣仔胡忠大廈8樓社會福利署位置，有職員報案指收到不明白色粉末信件，於是報警求助。

當時警方爆炸品處理課到場調查，約90人包括辦事處職員疏散，據報該封信件收信人為社會福利署副署長林嘉泰，而信封內的不明粉末疑為粉塵，亦有23個「利是封」，其中14封寫上社會知名人士的名稱。

    點擊圖片放大
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警方爆炸品處理課人員檢查後相信粉末無危險成分，同時檢走有關粉末及利是封作進一步檢驗，件列作可疑物品發現，交由灣仔警區刑事調查隊第8隊跟進。

同場加映，TOPick診症室專家拆解天氣凍可誘發心血管疾病：

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記者：伍瑋瑋

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