【確診大廈】油麻地「疫區」居民2次檢測呈陰性　入院後初步確診質疑承辦商可信度不足

▲ 居於油麻地新填地街18號的尼泊爾裔居民2次社區檢測陰性後，入院才初步確診。

本港第四波新冠肺炎疫情反覆，油麻地佐敦一帶近日成為疫區，政府在該區設立多個流動採樣站為居民檢測。有居於油麻地新填地街18號的尼泊爾裔居民，曾分別於社區檢測中心和流動採樣站檢測後呈陰性，惟持續不適下在本周一（18日）召救護車到廣華醫院，昨晨（19日）被醫院告知證實初步確診；而與他同住的妻子、兒子雖然亦於社區檢測呈陰性，但及後亦被證染疫，家中共有5人最終染疫。

在油麻地新填地街18號居住的尼泊爾裔人士Dilip Rai指，他於本月9日下班後，公司有7至10日假期，加上有家人近日由尼泊爾回港，希望與親人共聚天倫。不過他當日（9日）開始感到不適，出現頭痛和喉嚨痛，自行購買了止痛藥服用，並用鹽水漱口和用薑、檸檬、蜂蜜、薑黃沖水喝，在家休息了3日。

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至上周二（12日）Dilip Rai開始出現低燒，翌日（13日）他到私家醫生診所求醫。他引述醫生指，由於他的味覺和嗅覺完好無損，可能只是扁桃腺炎，並開了相關藥物給他服用。他上周五（15日）再到梁顯利油麻地社區中心，自費240元進行檢測，一日後獲告知結果為陰性。

不過，他身體情況持續轉差，加上與他同住的親人本周日（17日）確診，他翌日（18日）下午2時再到寧波街與廣東道交界的流動社區檢測中心進行檢測，惟回家後仍感到極度不適，晚上遂召救護車並送往廣華醫院求醫，至昨晨（19日）5時許獲告知初步確診。

他又指，現時正接受治療，但入院第二天（19日時）下午1時，他收到社區檢測結果結果竟然呈陰性。Dilip Rai指，同一日採樣，但醫院及檢測站的結果居然可以完全相反，對此感到憤怒，除了擔心延誤求醫加重病情，又認為今次並非個別事件，質疑檢測站可信度不足，變相浪費政府公帑，希望政府可以作出檢討。

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記者：陳子謙