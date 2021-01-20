【對抗濕疹】受濕疹折磨塗藥膏5年無改善　醫生教敷一種食物1周見效

▲ 受濕疹折磨塗藥膏5年無改善，醫生教敷一種食物1周見效。

濕疹發作痕癢難當，令人十分困擾。台灣醫生江守山近日分享案例，指一名濕疹患者5年間用過用類固醇、吃過中藥等治療方法，問題依然未有改善，後來他向患者推介改敷一種「食物」，一周就見效，出現濕疹的部位幾乎完全痊癒。

腎臟科醫師江守山早前於Facebook分享一個病例，指一名護士患有濕疹5年，期間看過皮膚科、中醫，使用過類固醇、抗組織胺藥膏，又長期服用中藥，但濕疹問題仍未有改善。江守山於是向她推薦敷蜂蜜，在洗澡前厚敷約30分鐘，最終一周後就立即見效，出現濕疹部位幾乎完全痊癒，變得光滑。

江守山解釋，英國外科醫學會多年前曾針對蜂蜜進行研究，發現蜂蜜有殺菌、抑菌、抑制蟹足腫的功效，自此蜂蜜成為癒合傷口的處方。他續指，濕疹患者皮膚往往長滿金黃葡萄球菌，同時防水層也已失效，皮膚都裂化，使用蜂蜜可達到癒合的作用。

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他又列舉另一個病例，一名被汽車排氣管燙傷患者使用抗生素長達2個多月，傷口未見好轉，甚至打算求診整形外科，但按照江守山建議，用蜂蜜厚敷傷口，不到一個禮拜就好了。

不過江守山提醒，若要使用蜂蜜治療濕疹，一定要使用純蜂蜜，不可以用摻有其他雜質、調配出來的蜂蜜，所以購買前要先確認蜂蜜是否經過碳13同位素的檢測，避免使用反而令病情惡化。

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責任編輯：羅嘉欣