【春夏新裝】UNIQLO與法國設計師推最新系列　69款春夏服飾2月5日起正式發售

▲ UNIQLO與Ines de la Fressange聯手創作的最新系列。(圖片由UNIQLO提供)

UNIQLO宣布推出與全球時尚界標誌性人物Ines de la Fressange聯手創作的最新系列。源用「Luxurious clothes, and beyond」為主題，全新2021春夏系列貫徹Ines致力讓所有女性都能穿上舒適服飾，展現美麗一面的設計理念，並結合UNIQLO LifeWear高質量的日常服飾概念。系列中的69款商品將於2月5日（星期五）起正式發售。

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新系列的靈感來自於多維爾，一個位於法國西北部、巴黎居民每到夏季便會蜂擁而至的海濱度假勝地。法國時裝設計師可可·香奈兒（Coco Chanel）於1913年便選擇了這個小鎮成為其第一家時裝店的落腳點。多維爾對Ines來說，是一個充滿著特別回憶的地方，深深啟發了她對精緻一詞的體會。這些經歷為新系列帶來了優雅的春夏季必備單品，其中包括三個設計主題：一日遊、輕鬆自如及水手風格。

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責任編輯：張懿慧