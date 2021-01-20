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政府人員5年斥433.5萬元召的士外勤　屋宇署「稱冠」去年截車逾4千次

社會 13:42 2021/01/20

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屋宇署人員多次電召時租的士外出，執行公務。（資料圖片）

政府2003年推出「公務使用時租的士計劃」，讓政府人員使用時租的士，外出執行公務。過去5年，有關開支共涉款433.5萬元；若按部門分列，屋宇署佔所有租用次數近62%，過去5年曾「打的」4,366次，涉款231萬元「大花筒」高踞各部門榜首。

財經事務及庫務局局長許正宇回應立法會議員易志明的書面質詢稱，政府推行「公務使用時租的士計劃」，主要目的是為各部門提供多一項交通運輸安排，以應付其額外、短期或非經常性的運輸需要。

政府披露2016至2020年，各部門租用的士代步的情況及有關開支，其中以屋宇署「打的」次數最多，高踞各部門榜首。過去5年曾「打的」4,366次，涉及1.15萬個小時，總開支231.4萬元。至於排第2的規劃署，過去5年開支共69.3萬元，只有屋宇署開支的三成；而排第3的民政事務總署，開支66.8萬元，其中2016年及2019年「打的」次數較多，相信跟該年有立法會及區議會選舉有關。

屋宇署「打的」次數，遠超其他部門，去年就叫車903次，租用共2,434小時，涉款56萬元。規劃署排第2，去年叫車144次，租用506小時，涉款9.8萬元。其他部門包括食環署、民政總署、環保署、勞工處等也有叫車紀錄。

政府曾稱，的士租用計劃適用於各政府決策局及部門。引入時租的士的安排，旨在提供另一種商用交通工具服務，補充及改善現時政府車輛所提供服務的不足，並且提高各部門運作效率和成本效益。這種安排特別適用於需前往數個工作地點的行程，尤其是前往偏遠地區，或需要攜帶輕型工具或器材的行程。

獲部門批准公務使用時租的士的政府人員，會致電同意安排提供時租的士服務之的士商會或的士台預約服務。使用服務後，用車人員會先以現金支付租車費用，隨後向所屬部門申請發還。

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記者：吳卓峰

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