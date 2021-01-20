【新冠肺炎】「回港易」推出近2個月共有3.2萬人利用返港　平均每日560人

▲ 政制及內地事務局指，截至周一（18日），共有32,025人透過計劃回港，每日平均約560人。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，港府由去年11月23日起推出「回港易」計劃，供合資格港人由廣東省或澳門返港時，能夠豁免14天強制檢疫。政制及內地事務局指，截至周一（18日），共有32,025人透過計劃回港，每日平均約560人。

立法會議員郭偉强在立法會質詢上詢問港府會否將「回港易」計劃擴展至福建省，或其他疫情已受控的內地省市。政制及內地事務局局長曾國衞書面回覆指，自計劃推出以來，港府持續檢視計劃的實施情況、密切留意本地及內地和澳門疫情的發展，並與內地和澳門有關當局保持密切溝通，共同研究下一步的安排。綜合目前的整體情況，特區政府認爲現時仍非擴大計劃範圍的適當時間，並會繼續密切留意粵港澳三地的疫情發展情況和其他相關因素，若稍後就計劃的適用範圍有任何調整，會適時作出公布。

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責任編輯：徐紹軒