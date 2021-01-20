【抗疫前線】醫生患腦動脈瘤仍堅守前線抗疫　身穿防護衣累癱桌上成最後遺照

▲ 醫生患腦動脈瘤仍堅守前線抗疫，身穿防護衣累癱桌上成最後遺照。

全球新冠肺炎疫情持續，前線醫護人員為抗疫疲於奔命。馬來西亞日前就有一名前線醫生死亡。本來以為醫生屬於過勞死，後當局確認該醫生其實患有腦動脈瘤，但仍堅守前線至最後一刻！

▲ 醫生生前累趴在桌上睡覺。(圖片來源：Skuad Pengurusan Jenazah – SPJ Malaysia)

綜合馬來西亞媒體報道，當地有遺體處理隊伍上傳了一張照片，指一名身穿著防護衣的前線醫生Dr. Ali Noor Hassan由於執勤時太勞累而趴在桌上休息，豈料一睡不起。

帖文並附上醫生生前最後的照片，可見醫生身穿防護衣，累趴在桌上睡覺。

消息引起網民惋惜留言致哀，紛紛感謝醫生的付出，是「抗疫英雄」，亦有人指「前線的付出是有目共睹，我們就要乖乖待在家」、「真的不容易，我們能wfh， 他們不能，我們只是戴口罩出門，他們卻要全身武裝沒辦法透氣。有些人連帶好口罩都覺得很難，請好好自我反省吧！他們領著薪水每日每夜沒假期，必須工作沒法選擇要不要。他們真的是無名英雄，很偉大，希望神明保佑。」

而衛生部長後來也證實Dr. Ali Noor Hassan死亡，不過澄清死因不是過勞，而是腦出血，並透露醫生在1個月前被診斷出患腦動脈瘤。

不過網民就不接受這個說法，表示：「沒有足夠的休息和太勞累也會引發其他疾病」、「患病太過累也會導致操勞過度而死的」。

據悉，Dr. Ali Noor Hassan生前與妻子育有3名孩子。

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責任編輯：羅嘉欣