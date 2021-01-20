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【新冠肺炎】深水埗楓樹街檢測站今啟用　運作約45分鐘已找出抗原陽性個案

社會 13:55 2021/01/20

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深水埗楓樹街檢測站運作約45分鐘已找出抗原陽性個案。

本港新冠肺炎疫情持續，港府擴大強制檢測範圍至深水埗，居民須強制檢測。當局今日（20日）起於楓樹街遊樂場設流動採樣站，由於檢測站是採用「雙軌檢測」，即場為市民做抗原測試，約20分鐘已可有初步報告。採樣站在運作約45分鐘後，已找出抗原呈陽性個案。

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楓樹街遊樂場的流動採樣站今早的人流不多，但市民仍需排隊等候。流動採樣站的承辦商為相達生物科技，其創辦人及行政總裁招彥燾表示，檢測站採用「雙軌檢測」，即場作抗原測試，最快有20分鐘有初步報告，其後會再做核酸覆檢。他表示，檢測站在運作約45分鐘，已找出抗原呈陽性個案，惟未有透露數目，指有關情況反映深水埗區存有隱形傳播鏈，情況令人憂慮，稍後會將個案交由衞生署跟進，如證實確診，相信可即日安排接受隔離。

食衞局局長陳肇始接受TOPick專訪時形容新冠疫苗將成疫情曙光，視乎疫苗廠供貨時間，估算2月內可展開接種，當局今個月內完成接種準備工作；又稱政府將主導疫苗接種中心工作，以公私營合作形式運作，部分中心由醫管局及衞生署負責，部分交予私營團體營運。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：郭詩詩

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