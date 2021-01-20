【怪獸家長】兒子向診所客人揮手問好　僅一女子無回應激嬲港媽︰冇仔生懶有寶

▲ 有Facebook專頁版主分享，日前有港媽帶兒子到診所看病，小朋友向客人揮手問好，僅一女子無回應激嬲港媽。

不少家長的育兒方法或會引人討厭，變成人見人憎的「怪獸家長」。Facebook專頁「診所低能奇觀」版主早前發文，指一名媽媽帶同小朋友到診所求醫，小朋友對診所內所有人揮手問好。然而，其中一名女士從頭到尾沒有回應小朋友，港媽認為她無禮貌，甚至怒斥女士打擊小朋友的信心，更發爛表示「冇仔生懶有寶」。

「診所低能奇觀」版主早前在Facebook發文，一名港媽帶同小朋友到診所，登記後小朋友四處向診所內的客人揮手問好，其中有幾位客人隨即以「Hello」回應。然而，診所內有一名女士從頭到尾沒有作任何回應，但小朋友仍對著女士的方向一再揮手。港媽立刻阻止兒子，認為女士沒有禮貌，

小朋友say咗咁耐hello一啲反應都冇，冇禮貌。

港媽怒斥女士打擊小朋友信心

女士聽見後隨即抬頭詢問，「你話我呀？」港媽立刻回應，「呢度係得你咁對我個仔啫」。女士則認為不需回應，港媽馬上怒斥她，

呢個年紀嘅小朋友係好需要身邊嘅人俾反應佢㗎，如果唔係會打擊到佢㗎，你係大人就唔應該咁囉。

港媽再教育兒子，認為該名女士沒有禮貌，不應該學習。

女士聽畢後不執輸，表明自小家人教育不能與陌生人說話。港媽不理女士的回應，斥罵「你冇禮貌就冇禮貌啦！廢事同你講呀！冇仔生懶有寶」。及後，全場安靜你，女士沒有理會港媽，惟港媽仍不服氣地久不久望一望對方。

網民狠批︰媽媽完美演繹最壞身教

不少網民留言指媽媽完美演繹最壞的身教，「媽媽的身教對小朋友的影響更大」及「當佢教個仔有禮貌時，佢自己大庭廣眾話人哋鬧人哋冇仔生心理變態，咁又有冇禮貌？有冇做好身教？」亦有網民批評其教育方法，「咁樣教小朋友，佢會以為個個都係好人，好危險！」及「人哋都未話你個仔周圍騷擾人，惡人先告狀」。

文章獲「診所低能奇觀」授權轉載

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳