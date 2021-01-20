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【睡前儀式】女兒戒夜奶後現怪癖要抬腳瞓　媽媽崩潰求助︰要怎樣戒

育兒經 15:05 2021/01/20

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台灣一名媽媽分享，其女兒戒夜奶後要求她抬腳睡。

不少小朋友睡前會有奇怪癖好，父母都難以解釋這種「睡前儀式」的原因。台灣一名媽媽於社交媒體指出，女兒戒夜奶後出現古怪的睡前儀式，要求媽媽抬腳睡，令媽媽崩潰向網民求助要怎樣戒，也引發網民分享孩子的睡前儀式。

女兒睡前要媽媽抬腳

該名媽媽本周一（18日）於facebook群組「爆怨公社」發帖，表示女兒有超怪睡前儀式，透露女兒本月戒了夜奶，卻出現奇怪行為︰

她突然要求要幫她抬腳睡，不抬睡不著，自己還要伸腳來放在我手上……

媽媽指女兒不抬腳睡不著，更伸腳放在她手上。（「爆怨公社」fb群組圖片）

媽媽詢問網民「這個之後要怎樣戒」，並笑言為甚麼女兒不能正常一點，像有些小朋友愛攬著小被子或公仔睡覺。她最後寫道「需要同溫層」想圍爐取暖，果然大批家長網民留言回應。

網民分享孩子睡前儀式

有網民安慰媽媽，大多認為其女兒想要安全感，留言「安全感嗎？像有人喜歡把腳插在疊起來的被子中間」、「斷奶可能暫時習慣改變，想要有母親抱的安全感吧？」、「能滿足某種怪怪的行為，也是個安全感的享受」。

此外，很多網民分享孩子的「怪癖」，包括「我兒子會抓我的手揉他自己的耳朵」、「我兒子是手指插我肚臍」、「我女兒是無止境的要我幫她抓背」、「我女兒是要我摸背抓癢才睡得著」等。

點擊睇更多網民分享子女「怪癖」︰

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責任編輯︰王明芳

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