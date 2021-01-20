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老婦留院手握呼吸機喉亡死因研訊　兒子質疑手帶綁手何以握喉

社會 14:28 2021/01/20

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伊利沙伯醫院內科醫生丁允文作供。（林欣樂攝）

患有糖尿病及高血壓的80歲老婦，因血含氧量低到伊利沙伯醫院接受治療，期間需插喉接駁呼吸機。護士其後突然發現老婦手握呼吸機喉管，死者心跳停頓及後搶救不治。死因庭今（20日）展開研訊，死者兒子供稱，事發後醫生通知他，其母親手握喉管，他質疑「唔知點解（有手帶）綁住手，都可以握到喉管」，及後醫院寫信解釋，死者左手可以接觸到喉管，但護士亦覺得事件有問題。醫生則供稱，巡房時沒有發現死者手帶有鬆脫情況。

死者袁燕芬（80歲），於2019年1月29日在伊利沙伯醫院離世，死因庭今展開研訊。死者兒子梁振業供稱，死者患有糖尿病及高血壓，於2018年12月因身體不適到伊利沙伯醫院求診，及後曾轉往九龍醫院療養。

2019年1月12日，死者因血含氧量低而轉回伊利沙伯醫院，因呼吸問題而需插喉管，並接駁呼吸機輔助呼吸，院方並將死者的手綁在床邊，以免死者觸及醫療儀器。梁續指，死者因氣管插喉而無法對答，僅能以眨眼等與家人溝通。

梁振業續稱，死者離世當天早上，仍獲醫生通知死者情況好轉，但含氧量仍比正常低，呼吸方面仍有問題，及至下午1時，醫生突然通知死者情況有變，他遂趕往醫院，醫生稱發現死者死前手握喉管，搶救後不治。

梁又稱，醫生當時沒有解釋死者如何握住喉管，但提到有疑問的話要召開死因庭，家屬遂報案處理。

死者兒子梁振業（右，戴頸巾）。（林欣樂攝）

梁稱他從沒見過死者生前有握喉動作，並質疑「唔知點解（有手帶）綁住手，都可以握到喉管」。梁及後去信伊利沙伯醫院投訴，醫院回覆解釋，死者當時床頭昂起30度，上身下滑，頭向左傾側，故左手可接觸到喉管，但護士亦覺得事件有問題。

伊利沙伯醫院內科醫生丁允文供稱，死者於1月12日因血含氧量低到伊利沙伯醫院接受治療，及後情況轉差而需插喉。

丁解釋，一般插喉同時會給予鎮靜劑，以降低插喉不適感覺，減低病人自行拔去喉管的風險。丁續指，死者死前5天已停止使用鎮靜劑，因鎮靜劑有副作用令死者血壓低，而他觀察到死者當時情況平穩，插喉後沒有掙扎，故評估後可停鎮靜劑。

丁又指，事發當天他從護士口中得知，死者心跳停頓，而且呼吸機喉管脫落，並「去咗死者左手」，他即時搶救，但死者最終不治。

被問到死者心臟停頓與呼吸機是否有關，丁稱可能是喉管脫落的問題導致。丁又承認，死者缺乏呼吸機輔助會有生命危險，而他巡房時見綁住死者的手帶並沒有過鬆的情況。聆訊下午續。

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記者：林欣樂

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伊利沙伯醫院 糖尿病 高血壓

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