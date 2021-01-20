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Tesla公開招聘遙距工作職位　專助Elon Musk處理網絡負面評論？

職場 16:19 2021/01/20

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熱門 菊梓喬 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地

近日Tesla終在招聘網站上宣布，計劃招募新血，集中火力維護馬斯克的Twitter帳號，處理網絡負面評論。

Tesla創辦人兼總裁馬斯克（Elon Musk）無論工作日的白天還是夜深人靜，他都活躍於Twitter。而馬斯克在Twitter上的言論一直都相當驚人，甚至多次惹出禍，需由公關解決問題。惟去年底Tesla卻一反常態，解散美國公關部門，令外界一頭霧水。近日Tesla終在招聘網站上宣布，計劃招募新血，集中火力維護馬斯克的Twitter帳號，處理網絡負面評論。

近日美國商業網站Business Insider發現，Tesla正在招聘一個可遙距工作的職位，並名為「能源客戶支援專家（Energy Customer Support Specialist）」。Twitter用戶Jay Boller發現，該職位的任務除了處理各種客戶問題外，更需要以批判性思維，管理CEO（即馬斯克）的社交媒體並回報流程。

Twitter用戶Jay Boller發現，「能源客戶支援專家」需要以批判性思維，管理CEO（即馬斯克）的社交媒體並回報流程。（Jay Boller Twitter截圖）

據報道指，這份工作的聘請要求相當寬鬆，除了需要「團隊精神」外，只需要在客服中心工作一年或以上、或同等經驗就可達到Tesla的標準。

不過要處理馬斯克的社交媒體並不容易。主要負責報道Tesla的Electrek記者表示，工作5年期間，觀察到Tesla的公關是一個相當艱難的角色。主要是Tesla比其他汽車製造商，受到更多媒體的關注。

而且Tesla的公關多年來一直在努力糾正媒體的錯誤資訊，並創建公關內容。但同時，馬斯克卻又經常因報道而感到憤怒。因此相信，若是次要申請「能源客戶支援專家」專家一職，該名申請者都必須要有強大的心臟。

責任編輯：曾曉汶

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