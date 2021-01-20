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4男女涉非法集結續審　警員指遭首被告踢向護目鏡致嘴唇流血

社會 15:12 2021/01/20

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2019年8月中紅磡道4名男女涉參與非法集結，案件今（20日）於區域法院續審。（經濟日報資料圖片）

2019年8月中紅磡道4名男女涉參與非法集結，案件今（20日）於區域法院續審。警員供稱，當晚看見26歲首被告與同事在黃埔港鐵站糾纏，他上前協助及用手控制首被告雙腳，首被告掙扎，用腳踢向他的頭盔護目鏡，他的嘴唇被護目鏡撞到及流血。辯方盤問時，指被告踢腳是自然反應，想從地上起身，才接觸到警員。警員不同意說法。

被告依次為張漢東（26歲；報稱保安員）、姚子浩（23歲；報稱音響技術員）、15歲女童及唐健龍（20歲；報稱學生）。4人否認1項非法集結，控罪指他們於2019年‪8月11日在‪紅磡道、德安街及德民街一帶參與非法集結。

張另否認襲警、在公眾地方管有攻擊性武器及管有爆炸品等3罪。控罪指他襲擊警員盧振業，管有1個彈射器連彈珠、1把刀及1個錘及管有爆炸品，即氯酸鉀及氯化銨的混合物。

警員盧振業今供稱，案發當晚，他看見高級督察陳曉馳和首被告在黃埔港鐵站A出口外糾纏，兩人其後滑下樓梯，他上前協助陳控制首被告，嘗試用雙手控制首被告雙腳，過程中，他們滑下到樓梯底部平台，其後首被告左腳掙脫，首被告大叫「死開」，並用腳踢向他頭盔護目鏡。

盧供稱，護目鏡撞到他的嘴唇，令他嘴部流血，他呼喚同袍協助，在兩名同袍協助下制服首被告。盧又指他其後檢查傷勢時，另發現自己左膝及右前臂受傷。

辯方盤問時，指當首被告與陳一起滑到樓梯底部時，首被告右側身朝天及左側身貼地，問及盧當時首被告是否想要起身，盧指不知道。辯方向盧指出，踢腳是首被告的自然反應，當時首被告想站起身，才會接觸到盧。盧不同意說法。

辯方又問及盧，他的右前臂是如何受傷。盧回應指，當時他嘗試控制首被告雙腳，但首被告雙腳活動，踩中了他的右前臂。辯方問及盧，為何他的書面供詞及警員記事冊均沒有記下此事。盧指一時遺漏。

聆訊明日（21日）續審。

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記者：王仁昌

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