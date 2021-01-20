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4警涉安排虛假掃蕩賭場　辯方要求披露臥底出入境紀錄獲批

社會 15:18 2021/01/20

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被告趙廣林。（經濟日報資料圖片）

4名反黑組警察涉2018年串謀社團人士在荃灣非法賭場內安排虛假掃蕩，遭臥底探員揭發。4名涉案警員否認串謀妨礙司法公正罪，上周五（15日）在區域法開審，惟辯方申請披露臥底探員的出入境記錄及收支紀錄，遭控方反對。辯方今（20日）以內庭單方面聆訊形式，向法庭披露有關紀錄與辯方抗辯方向的相關性。法官批准辯方的披露申請，惟控方仍有權以公眾利益為由，申請部分紀錄不被披露。

涉案4名被告趙廣林（54歲）、賴福康（48歲）、傅裕文（36歲）及張子健（28歲）否認1項串謀妨礙司法公正罪；同案另一名為賭場負責人的被告陳少寶則早前承認控罪。

被告賴福康。（經濟日報資料圖片）

案件上周五（15日）開審，控方開案陳詞後，辯方申請索取臥底證人的出入境紀錄，以及臥底證人自2016年起，在滲透行動中的收入及支出紀錄，控方反對。

控方今天改變立場，只拒絕披露臥底證人在2018年以前的收支記錄及出入境紀錄，指臥底證人在2018年以前的合法收入與本案不相關，而非法收入則沒有紀錄。

辯方其後在內庭展開單方面聆訊，在控方不在場的情況下，向法庭披露有關紀錄與辯方抗辯方向的相關性。

被告傅裕文。（經濟日報資料圖片）

法官最終頒令，臥底證人於2017年9月29日至同年12月31日的出入境紀錄，以及由同年9月29日起的收支紀錄，控方須向辯方披露。惟法官指，控方仍有權以公眾利益為由，申請部分紀錄不被披露，但法庭須聽取控方陳詞。聆訊明（21日）續。

被告張子健（左）。（經濟日報資料圖片）

控罪指，5名被告於2018年5月2日至7月1日期間，連同王偉軍和1名稱為「Eddy」的人士串謀妨害司法公正，即於2018年6月22日在荃灣德豐工業中心一單位內執行掃蕩行動前，把單位內的賭博工具收藏，及放置一些原本沒有在該單位內出現過的物品，並安排4名假賭客，編製多份內容不準確的調查報告。

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記者：王仁昌

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