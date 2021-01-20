【泡菜風波】 按Like稱「泡菜是韓國」被指辱華　韓國美女YouTuber遭經理人公司解約

▲ 韓國YouTuber按Like稱「泡菜是韓國」被指辱華

韓國近年盛行吃播文化，不少韓國美女都拍片在鏡頭前大吃大喝，其中韓國美食主播Hamzy更擁有逾530萬粉絲人氣高企。不過近日她捲入風波，因她按讚稱「泡菜是韓國的」留言而被指辱華。雖然Hamzy事後公開道歉，但最終仍被中國經紀公司解約，其官方微博的文章目前已幾乎全部刪除、相關影片、商品也全數下架。

Hamzy不時都會拍攝吃飯片上載YouTube及IG，近日在她其中一段吃泡菜及包飯的影片中，有韓國網民留言寫道：

有人說包飯文化是大陸的，看了真生氣

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隨後Hamzy在相關的留言點擊按Like，其舉動令大陸網民大為不滿，更指控她「辱華」，更湧到其微博、IG、YouTube等地方留言攻擊。

Hamzy被要求針對「不當行為」，向中國道歉。她上周六（16日）發出道歉聲明稱，她的無心之舉侵犯到了中國網民，她很尊重中國飲食文化。

但Hamzy的道歉反而引起南韓粉絲憤怒，紛紛到她的頻道上留言「看到妳的道歉文了，所以是為了錢拋棄國家嗎」、「妳難道不愛韓國了嗎」等。她回應說，因為中國網民一直罵她，加上經紀公司要求道歉，她才發出聲明。她又強調泡菜絕對是韓國文化。

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Hamzy的言論被中國網民發現後又再次燃發戰火。Hamzy在中國的經紀公司上周日（17日）宣布和她解約，原因是「Hamzy道歉之後，仍在未告知公司的情況下，擅自回覆了傷害中國粉絲的言論」。Hamzy的Youtube頻道的粉絲數不跌反升，突破530萬大關。

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責任編輯：羅嘉欣