【越級挑戰】小六男生越級挑戰英國會考數學科　靠睇YouTube自學考IGCSE獲A*佳績

▲ 就讀農圃道官立小學的小六男生鄭樂恆Nathan，早前挑戰考英國會考數學科，喜獲A*佳績。

受疫情影響，學生留在家中上課，多了空餘時間。就讀農圃道官立小學、對數學有濃厚興趣的小六男生鄭樂恆Nathan，在媽媽的鼓勵下，利用課餘時間自學高中程度數學，並於去年10月報考國際普通中學教育文憑考試（IGCSE）的數學科，日前放榜喜獲A*佳績。

▲ 熱愛數學的Nathan，經常參與奧數公開賽，屢獲殊榮。（受訪者提供）

對數學感興趣 空餘時間挑戰自己

Nathan媽媽指，兒子一直對數學感興趣，曾參與奧數公開賽獲金獎，在校內亦考獲數學全級第一名，曾表示學校教的數學「好易」。去年2月，Nathan就讀的學校開始放假，直至10月才有考試。媽媽見Nathan留在家中有大量空閒時間，便詢問他想不想挑戰自己，學習更高階的數學。

兒子對提議甚感興趣，兩母子便開始籌劃報考IGCSE。媽媽指原本考慮讓兒子挑戰香港文憑試，不過考文憑試的手續較繁複，需要就讀相關課程的證明，於是改為報考由香港考試及評核局代辦、門檻較低的國際普通中學教育文憑考試（IGCSE）數學科。

考試日前放榜，Nathan考獲A*（97/100分）的佳績，兩人喜出望外。回想陪同Nathan溫習的過程，媽媽坦言一度想放棄，

最初做過往試卷大概只有40、50分，我也想是否太難？但兒子反而覺得沒什麼，因為他真的對數學有興趣，希望學更多，隨後也慢慢見到進步。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

靠睇YouTube自學高中數學

媽媽指從來沒有為兒子買過練習，所有資料都是從網上得來。她指兒子最愛看名為「Khan Academy」的YouTube頻道，頻道由孟加拉裔美國人、麻省理工學院及哈佛大學商學院畢業生Khan創立，有不同科目及課題的影片，當中包括高中程度的數學。每次溫習時遇到不明白的地方，Nathan便會看Khan的影片，或在網上搜尋相關解釋。

被問到溫習數學是否靠「死操爛操」過往試題，媽媽並不認同。她指每次做練習都有策略，最重要是找出自己不懂的地方，針對不熟悉的課題多做練習，比盲目操整份試卷有效。她指每次為Nathan改卷，見到他進步一點點，都會十分開心；兒子在過程中亦感滿足，對於「自學」數學更有信心。

在應考IGCSE數學科時，Nathan需同時兼顧小六呈分試。媽媽指由於他不用上課，可以應付得來，呈分試總成績考獲全級十名以內。媽媽指疫情雖然令到小朋友沒有校園生活，但只要能夠好好把握光陰，充實自己，也不失為「疫情下的機遇」。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

記者：胡嘉儀