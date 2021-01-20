涉大聲公襲擊兩警罪成　區諾軒上訴駁回維持原判

▲ 區諾軒涉以大聲公襲警罪成判社會服務令，今向高院就定罪提出上訴被駁回。(經濟日報資料圖片)

前立法會議員區諾軒於2019年7月7日旺角衝突中，被指以大聲公推撞警員長盾，並以大聲公說話，使警司高振邦耳朵痛楚，早前經審訊後被裁定兩項襲警罪成，判140小時社會服務令，區今(20日)就定罪提出上訴被即時駁回。高院法官質疑區一方指案發時不存敵意之說法，法官指區當時以揚聲器大叫「毅進仔」，正是恥笑警員低學歷，指區當時身為尊貴議員，以揚聲器鑿打警員盾牌，質疑「咁都唔係敵意」。

上訴人區諾軒(32歲)，被控兩項襲警罪，控罪指他於2019年7月8日大約凌晨零時25至31分，在油麻地彌敦道與登打士街及咸美頓街交界，襲擊執行職責的警務人員，即警員23663 關志豪及警司高振邦。區經審訊後被裁定罪成，判社會服務令140小時。

區一方就定罪提出上訴，代表律師於庭上播放多段從不同角度拍攝的涉案片段。代表律師指當時前立法會議員譚文豪及上訴人區諾軒站在警方防線前方，警方要求兩人返回行人路。法官則指從片段可見，當時警員已勸在場人士離開，惟現場人士未有離開，區並持揚聲器「頂住」盾牌，警員推進時，區是力挽狂瀾地抵抗，法官認為應以全套過程看，不應斷章取義，只定格於某一時刻。

代表律師指以當時環境及示威現場，區並非針對某一人，並不涉襲擊情況，片段可見區個子較矮小，有時需將大聲公托在肩上，有時會放下，並非針對某人而作出有關行為。

法官則認為敵意須看前因後果，區當時作為尊貴議員，「講粗口」及以揚聲器說話。代表律師強調當警方要求放下揚聲器時，區已放下。法官則指區時而舉高及放下揚驚聲器，並不斷重複叫「請停止執行錯誤職務」。

代表律師表示同意區曾向前推進，但並沒有將揚聲器放於對方耳邊，「嘈，亦唔係毆打吖嘛」。法官則指敵意等意圖，根據案例「不一定掂到吖嘛」。代表律師強調從各方證據而言，區並非具有敵意。根據案發時片段顯示，警員關志豪的表情及反應，並非如原審裁判官所指表現「呆」及擔憂。混亂中傳來「人踩人」說法，之後才發生區以咪高峰擊打盾牌3下之事件，代表律師關鍵是以警員當時的表情，是否當場擔憂會即時受到非法武力，是最低限度的疑點。

法官則指警員提及當時感到驚慌，恐怕武力會提升，並即時緊握盾牌。法官指雖然看不到警員因此而「呆」，但警員當時大力捉住盾牌，為何不屬即時反應。即使當時有人提及「人踩人」，法官指沒有這方面證供指，因為「人踩人」區才擊打盾牌。法官指區當時以掦聲器大叫「毅進仔」，她直言「唔好以為法官住在象牙塔」，眾所周知「毅進仔是恥笑警員低學歷」，以區的尊貴議員身分，以揚聲器鑿打警員盾牌，質疑「咁唔係敵意」。

律政司一方回應指當時環境混亂，暴力隨時一觸即發及有漣漪效應，區擊打長盾是將行動升級，由動口進而動手，引致警員擔憂。律政司又指區當時與警司距離近，可以直接對話，即使使用揚聲器，亦毋須近距離，而警司的右耳最終的確因此而感不適，區當時刻意使用揚聲器向警司的耳邊說話，其敵意行為已構成毆打。

法官考慮雙方陳詞後，駁回區上訴，稍後頒下書面判決。至於區就本案被判社會服務令，律政司一方就刑期提出覆核，排期於3月底進行。

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記者：林育慧