【本地展覽】海港城限定展覽慶《小王子》法國出版75周年　推全新繪本及6款精緻玩偶盲盒

▲ 《小王子》法國出版75週年呈獻「星の流浪曲Le Havre」展覽，將在 1月29日於海港城美術館限定上畫。（海港城提供）

小王子是陪伴不少人成長的讀物，當中療癒心靈的力量總在人生不同階段啟發讀者，今年適逢《小王子》法國出版75週年紀念，小王子走入尖沙咀海港城，與粉絲們來一場回顧、展望的旅程。

《小王子》法國出版75週年呈獻的「星の流浪曲Le Havre」將於2021年1月29至2月21日期間於海港城．美術館上畫。由香港授權代理 - 羚邦集團與香港插畫師Steven Choi（蔡景康）共同策劃，，成為首個官方授權繪畫《小王子》繪本的香港人，更創作出《小王子》全新繪本系列。

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而全新的繪本系列當中，Steven為「星の流浪曲Le Havre」於故事內容上加入揉合全新創作元素的小王子和玫瑰篇章，穿越時空與原著對話。而除全新創作2020年新版《小王子》繪本作品之外，展覽亦會展出逾30幅作品，讓粉絲們好好細味一番。

除了有得睇展，現場亦有不少裝置藝術可以打卡，更有得玩。如小王子雕塑、小王子壓幣機，入場人士可親手製作一枚小王子壓幣，超有紀念價值！

現場更有得買最新75週年紀念版《小王子》繪本、展覽畫作藝術紙品、花茶等，當中最吸引的莫過於小王子玩偶盲盒，6款造型各具特色，粉絲們記得要留意喇！

《小王子》法國出版75週年呈獻「星の流浪曲Le Havre」

日期：1月29日至2月21日

地點：海港城．美術館（尖沙咀海港城海洋中心二階207號鋪）