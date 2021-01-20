  • 21°C
香港時間 : 2021120日 (週三) 16:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 菊梓喬 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】消息指北區醫院隔離病房一護士初步確診　院方將調查3日兩員工染疫原因

社會 15:44 2021/01/20

分享：

熱門 菊梓喬 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地

北區醫院本周一3日內分別有醫生及護士感染新冠肺炎，院方將調查原因。(經濟日報資料圖片)

公立醫院再有員工感染新冠肺炎，消息指北區醫院隔離病房一名女護士初步確診新冠肺炎，其本周一感到不適，翌日往社區檢測中心檢測後今日初步確診，其情況穩定及安排入院。該護士在北區醫院4A隔離病房工作，並要照顧新冠肺炎確診病人，但期間有穿戴合適保護裝備，該病房需關閉作調查。

北區醫院深切治療部一名曾照顧確診病人的內科醫生本周一亦被發現染疫，院方將調查在三日內出現兩宗院內感染是否有關聯。據悉，有5名護士曾與該染疫隔離病房護士有緊密接觸須檢疫，院方會為4A病房其他醫護員工進行醫學監察，並為病房進行環境樣本採樣及清潔。

食衞局局長陳肇始接受TOPick專訪時形容新冠疫苗將成疫情曙光，視乎疫苗廠供貨時間，估算2月內可展開接種，當局今個月內完成接種準備工作；又稱政府將主導疫苗接種中心工作，以公私營合作形式運作，部分中心由醫管局及衞生署負責，部分交予私營團體營運。詳情即看：【下一頁】

時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：楊玉珠
 

相關文章

【新冠肺炎】許樹昌料確診數字短期內難回落至低水平　放寬措施或致長假期有大爆發
今日 11:17
【新冠肺炎】許樹昌料確診數字短期內難回落至低水平　放寬措施或致長假期有大爆發
【新冠肺炎】消息：今日新增逾70宗確診個案
今日 14:47
【新冠肺炎】消息：今日新增逾70宗確診個案
【死亡個案】東區醫院67歲染疫翁離世　成第165宗死亡個案
22:24 2021/01/19
【死亡個案】東區醫院67歲染疫翁離世　成第165宗死亡個案
新冠肺炎疫情 北區醫院 公立醫院

最高瀏覽

【真女神】49歲朱茵重演經典角色「紫霞仙子」　網民：唔講根本認唔到係朱茵
19:10 2021/01/19
【真女神】49歲朱茵重演經典角色「紫霞仙子」　網民：唔講根本認唔到係朱茵
深水埗4歲男童生日變死忌　上周疑患腸胃炎今嘔吐昏迷送院不治
22:11 2021/01/19
深水埗4歲男童生日變死忌　上周疑患腸胃炎今嘔吐昏迷送院不治
【霸氣媽媽】男子家族聚會出櫃被親戚嘲「不能生育真可憐」　霸氣媽一句話為兒護航
18:00 2021/01/14
【霸氣媽媽】男子家族聚會出櫃被親戚嘲「不能生育真可憐」　霸氣媽一句話為兒護航