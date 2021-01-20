【新冠肺炎】消息指北區醫院隔離病房一護士初步確診　院方將調查3日兩員工染疫原因

▲ 北區醫院本周一3日內分別有醫生及護士感染新冠肺炎，院方將調查原因。(經濟日報資料圖片)

公立醫院再有員工感染新冠肺炎，消息指北區醫院隔離病房一名女護士初步確診新冠肺炎，其本周一感到不適，翌日往社區檢測中心檢測後今日初步確診，其情況穩定及安排入院。該護士在北區醫院4A隔離病房工作，並要照顧新冠肺炎確診病人，但期間有穿戴合適保護裝備，該病房需關閉作調查。

北區醫院深切治療部一名曾照顧確診病人的內科醫生本周一亦被發現染疫，院方將調查在三日內出現兩宗院內感染是否有關聯。據悉，有5名護士曾與該染疫隔離病房護士有緊密接觸須檢疫，院方會為4A病房其他醫護員工進行醫學監察，並為病房進行環境樣本採樣及清潔。

食衞局局長陳肇始接受TOPick專訪時形容新冠疫苗將成疫情曙光，視乎疫苗廠供貨時間，估算2月內可展開接種，當局今個月內完成接種準備工作；又稱政府將主導疫苗接種中心工作，以公私營合作形式運作，部分中心由醫管局及衞生署負責，部分交予私營團體營運。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：楊玉珠

