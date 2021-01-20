【酒店優惠】8度海逸酒店推5日快閃優惠　$796起住一晚+假日自助餐

▲ 8度海逸酒店推快閃優惠，包一晚高級客房住宿連兩位假日自助餐。(圖片由8度海逸酒店提供)

晚市堂食禁令延長，令一眾自助餐迷未能享用有質素的酒店自助晚餐。有見及此，8度海逸酒店再次推出快閃優惠，涵蓋一晚住宿及假日自助午餐或早段自助晚餐，讓大眾以優惠價錢享盡住宿及餐飲體驗！

5日快閃優惠將由1月29日至2月2日於酒店eShop限時開賣，分為一晚高級客房住宿連兩位假日自助午餐，以及一晚高級客房住宿連兩位早段自助晚餐兩個組合。

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一晚高級客房住宿連兩位假日自助午餐 - 港幣$796

賓客可以9折搶購兩位假日自助午餐（原價每位港幣$398），並免費入住高級客房一晚！快閃優惠適用於1月29日至2月27日之週五及週六，農曆新年及情人節亦適用。賓客會先入住高級客房一晚，再於翌日享用二人假日自助午餐。

假日自助午餐呈獻超過60款菜式，包括兩款空運到港的法國、美國或愛爾蘭即開生蠔以及精選海鮮冷盤。另外，即煮檯將會供應即炸天婦羅，而刺身區亦會無限提供三文魚、八爪魚、鯛魚、甜蝦及雜錦刺身。此外，自助午餐提供多款冷盤和沙律，包括麻辣雞腎配蒜香拍青瓜、泰式魔芋絲魷魚沙律、日式燒牛肉沙等。

一晚高級客房住宿連兩位早段自助晚餐 - 港幣$996

賓客亦可選擇以9折搶購兩位早段自助晚餐（原價每位港幣$498），並免費入住高級客房一晚。快閃優惠適用於2月12至15日，賓客可先享用自助晚餐，再於當晚入住高級客房。

▲ 多款刺身。(圖片由8度海逸酒店提供)

自助晚餐將添加多款由中菜部主廚楊保國師傅親自製作的賀年美食，包括如意瑤柱臘味蘿蔔糕、鴻運黑糖桃膠年糕、富貴鮑魚黑松露野菌糕、黃金燕窩桂花糕，還有盆滿砵滿盆菜。此外，更囊括超過70款菜式，包括兩款空運到港的即開生蠔、鱈場蟹腳、紐西蘭青口、海蝦、海螺。每位賓客可享用一隻日式慢煮磯燒鮑魚。此外，松茸花膠瘦肉原盅燉湯、煎鵝肝伴黑松露汁、香草烤羊扒，切肉檯亦會供應燒特級牛肉或脆皮豬腩，讓賓客安座便享盡各國美食。

▲ 煎鵝肝伴黑松露汁。(圖片由8度海逸酒店提供)

其他全新精選美食例如避風塘皇香煎三文魚配橄欖油香草汁、日式蕃茄醬燒牛肋骨、XO醬西蘭花斑球、蒜蓉粉絲蒸扇貝、泰式大頭蝦咖喱、意式香草炒青口、避風塘荷蘭龍脷等超過十五款任君選擇。

甜品區的選擇包括薰衣草芝士餅、即製燕窩蛋白杏仁茶、採用新鮮芒果製成的芒果慕絲餅及芒果布甸、特濃朱古力蛋糕、藍莓芝士蛋糕、限定口味Häagen-Dazs雪糕或Mövenpick雪糕、朱古力噴泉，以及甜品廚師即製的窩夫等。

快閃優惠詳情：

1) 兩位假日自助午餐（翌日）連一晚高級客房住宿

價錢：$796（原價$1,326.6）

適用於住宿日期：由1月29日至2月27日之每週五及六，以及2月13-14日

訂購：【按此】

2) 兩位早段自助晚餐（即日）連一晚高級客房住宿

價錢：$996（原價$1,645.6）

適用於住宿日期：2月12日至15日

訂購：【按此】

3) 客房升級優惠：豪華客房另加$150 ; 套房另加$700

4) 假日自助午餐用餐時間為上午11時30分至下午2時30分；早段自助晚餐用餐時間為下午3時30分至晚上6時（有機會調整至晚上6時至9時，需視乎政府堂食禁令安排）

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責任編輯：張懿慧