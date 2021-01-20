【下世女兒】古巨基太太生日曬妻兒照放閃　基仔約定來世再做家人：有今生有前世有來世

▲ 古巨基曬餅印妻兒放閃。

2014年，古巨基與「得力助手」Lorraine結束20年愛情長跑，於美國拉斯維加斯註冊結婚。受到新冠肺炎疫情影響，去年榮升父母的古巨基與Lorraine為兒子Kuson留家抗疫，而近日基仔在太太生日的日子，古巨基主動公開放閃。

▲ 去年古巨基榮升奶爸。（古巨基IG）

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留家抗疫不忘放閃

古巨基日前在IG發文，慶祝太太Lorraine生日：「有個說法，今世的兒女是前世的情人。這樣的邏輯，今世的情人就是來世的兒女。所以，今天我女兒生日。身體健康。快高長大。學業進步。」

更用標籤表示「在我眼中他們兩個都是小朋友」、「爸爸錫」、「有今生有前世有來世」和「對眼同睫毛最似媽媽」，非常甜蜜。

好友蔡卓妍、陳山聰、陳敏之、雷頌德太太jade也留言祝古太生日快樂。

▲ 周慧敏貼跟Lorraine合照。（取自IG）

基仔好友周慧敏也有貼出93年日本拍廣告時跟Lorraine合照，並留言祝福古巨基一家幸福美滿。

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餅印妻兒

古巨基更在IG分享兒子Kuson和太太Lorraine的童年照作對比，可見太太基因強大，古巨基也認同兒子雙眼和睫毛和Lorraine最似。

有子萬事足的古巨基，曾為了孩子健康而長達百多天沒有步出家門。古巨基曾在IG回顧：「我和古太的2020，靠著Kuson的笑容撐過。想一想自己愛的那個/些人，就算多難的關也必能咬著牙關過，共勉之。」

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古巨基曾在接受傳媒訪問時表示疫情過去後，首要活動是帶同Kuson一起到夫妻過定期去靜修的寺廟。

同場加映：甘草陳勉良

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