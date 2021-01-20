【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月公布胎兒性別　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶

▲ Patrick對太太甚呵護。

《東張西望》主持林溥來（Patrick Sir）上月於Boxing Day公佈造人成功，透露太太關宛珊（Kimmy）懷孕5個月，而這對準爸媽昨日（20日）齊齊亮相錄影節目《流行經典50年》，席間Patrick Sir向媒體除透露太太腹中胎兒性別，他更打算陪愛妻入產房分娩，可謂寵妻好男人。

懷有6個月身孕的關宛珊已經停工，其預產期為4月，Patrick Sir透露太太懷男嬰，打算為寶貝仔取「P」字為首的英文名，至於中文名交由爺爺決定。

肚大如籮的關宛珊幸未有孕吐不適，情緒亦沒有太大起伏，Patrick Sir更氹愛妻：「她情緒沒有大變，還比以前好，本身有90分，現在值100分。」

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▲ Patrick Sir跟太太關宛珊齊齊亮相節目。 (東星圖片)

太太未決定是否剖腹生育

另外Patrick Sir將安排太太於私家醫院進行分娩，暫未決定是順產抑或剖腹分娩，而Kimmy即說由於其盆骨大兼生得靚，故醫生建議她順產生B。

不過正拍攝劇集《白色強人II》的Patrick Sir，透露劇組將於4月份往深圳拍外景，為免錯過見證小孩的降臨，Patrick Sir希望太太Kimmy擇日剖腹分娩，自言不怕血的他屆時更會陪太太入產房。而Kimmy亦希望老公陪產，她對媒體說：「若果老公不在身邊的話，真的想起都想喊。」

▲ 上月關宛珊於IG分享孕照。（取自instagram）

另外Patrick Sir更希望幫手剪臍帶，笑言近日於劇集《白色強人II》演腦外科醫生，做手術難不到他，他更笑稱剪臍帶如剪綵一樣般簡單。

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林溥來與關宛珊於2011年因拍攝飲食節目認識，其後大方承認拍拖，並於2016年在關島秘密註冊結婚，一直以來都非常甜蜜。上月26日Patrick Sir林溥來的太太關宛珊亦宣布懷有男胎5個月，關宛珊與Patrick Sir各在IG貼出數張孕照，分享快當爸媽的喜悅。

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而Patrick Sir當時於IG留言冧妻，他寫道：「老婆，雖然每次問你你都話唔辛苦，但係我都要再講多次：辛苦你喇！嚟緊你要對住我同Don Don加BB呢個超級男團，你一定要有更多嘅耐性，但係我保證我哋必定努力為你奉上幸福、快樂！」

同場加映：李旻芳黃耀英訪問