7男女涉助跨國犯罪集團洗黑錢63億元被捕　包括銀行職員

▲ 警方拘捕7人，當中包括銀行職員，涉嫌串謀洗黑錢逾63億元。（黃傑偉攝）

警方拘捕7人，包括銀行職員，涉嫌串謀協助跨國犯罪集團洗黑錢逾63億元，屬近年偵破最大宗清洗黑錢案件，亦是首次於本港拘捕任職銀行從業員。

警方商業罪案調查科經過深入調查及部署，於昨日（19日）展開一個名為「凌霄」針對反洗黑錢行動，於香港突擊搜查多個住宅、秘書公司及銀行辨工室，以涉嫌洗黑錢罪成功拘捕5男2女，年齡介乎30至37歲，被捕人報稱任職或曾任職銀行職員， 涉案款項達到63億元，警方相信已瓦解一個跨國經濟犯罪集團。

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警方指，商業罪案調查科於2017年偵查一宗發生在英國案件，受害公司損失200萬元美金，款項經由英國戶口存入本港多個公司銀行戶口，經深入調查成功拘捕其中一個戶口持有人，經諮詢律政司意見後，將該戶口持有人控以洗錢罪，其後2018年於區域法院被判定有罪，入獄30個月。 商業罪案調查科繼續追查，發現該戶口持有人是受僱於一個跨國犯罪集團，多次接受金錢到香港開設銀行戶口，作處理犯罪得益用途，全程由一名香港本地主腦安排到相熟銀行開設公司戶口，教扮演公司董事提供虛假業務資料，背誦答案，應付銀行審查提問，亦串通不同本地銀行職員，順利開設公司戶口作非法用途。

警方稱，犯案集團利用一條龍清洗黑錢方法，串謀7名香港銀行從業員以虛假公司合同﹑虛假身份證明文件，安排16人於香港銀行開設14個公司戶口，由2017年至2020年期間共處理了63億元懷疑犯罪得益，其中一個牽涉最多款項戶口於2018至2019年一年內處理多達33億元，款項來自越南、意大利及德國等世界各地。

警方說，行動中除檢獲電子器材銀行文件外，並於其中一被捕人公屋住所內搜獲780萬港元會循財富調查繼續偵查案件，不排除會有更多涉案人被捕。

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記者：黃傑偉﹑陳曉瑩