【林嘉泰昏迷】消息：社署副署長林嘉泰疑腦幹中風　入院前未知昏迷多長時間

▲ 社署副署長林嘉泰昏迷入院，情況危殆。（資料圖片）

社會福利署副署長林嘉泰今早8時許，在灣仔胡忠大廈的社署辦事處昏迷，送往律敦治醫院治理，下午轉送東區醫院深切治療部，據了解，他入院時已昏迷，由於被社署同事發現時已沒有反應，不知道他曾昏迷多長時間，初步診斷不排除出現腦幹中風，情況危殆。

社署回覆TOPick查詢，今日上午約8時，社會福利署副署長（服務）林嘉泰被同事發現昏迷於辦公室，社署人員立即報警，救護車隨即到場並將他送往醫院救治。社署已即時聯絡其家人並會提供適切的協助。詳情即看：【下一頁】

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林嘉泰現年約50歲，任職社會福利署副署長。他於1987年7月加入政府社會福利署工作，2013年9月起，出任社會福利署副署長（服務），負責福利服務的策劃及發展。2010年9月至2012年6月期間，曾任社會福利署助理署長（津貼），並於2012年6月至2013年9月期間出任社會福利署助理署長（康復及醫務社會服務）。

去年3月本港爆口罩荒，當時林嘉泰表示向1280個住宿照顧服務單位共分發100萬個口罩，供職員使用。其後，他聯同行政長官林鄭月娥，到香港弱智人士家長聯會和勵智協進會探訪及贈送口罩。詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋