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律政司撤換黎智英未經批准集結案主控官　鄭若驊：對英國施加壓力感驚訝

政治 16:05 2021/01/20

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鄭若驊（右）對英國輿論給予Perry壓力感到驚訝。（曾耀輝攝）

律政司早前委聘英國御用大律師David Perry，作為壹傳媒集團創辦人黎智英等人，前年8月在維園未經批准集結案的主控官。律政司今日發表聲明指，已委聘另一本地律師擔任檢控工作。

律政司司長鄭若驊表示，對英國輿論方面給予Perry的壓力感到驚訝，指英國不同的媒體，都針對Perry的工作施加壓力及質疑，認為非常不公平。但因為案件審訊期快到，考慮到公眾利益，故決定繼續開庭。

至於事件是否已到外交層面，鄭若驊稱不是香港官員可以評論，但按照《基本法》，律政司有主管檢控的責任，確保檢控人員公平公正，無畏無懼和客觀專業進行檢控，而律政司亦會繼續促進法治及司法公義。

「所以大家不應低估外國給予很多人（政府）的壓力」，但律政司必須盡最大能力抵抗壓力，不受影響。

律政司今日的聲明表示，自Perry御用大律師接受了律政司的委聘，並於今年1月12日獲高等法院首席法官准以「專案認許」方式為案件出庭後，有不斷來自英國社會的壓力和批評針對Perry參與案件的工作，當中一些片面的批評將案件與國安法混為一談。

律政司指，所有不公和失實的指控，以圖損害和詆譭我們獨立的刑事司法制度，局方必定會強烈反駁。

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記者：李淇

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