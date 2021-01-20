【新冠肺炎】本港新增77宗確診個案　全屬本地個案37宗涉源頭不明感染

▲ 本港新增77宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（20日）新增77宗確診個案，全屬本地個案，其中有37宗涉源頭不明感染，累計9,798宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生於政府總部見記者，交代最新疫情。

張竹君指，今日有40宗個案是與其他個案相關，包括一宗將軍澳藍田隧道地盤 (第二群組)個案。

今日再有多座大廈要納入強制檢測，包括牛頭角上邨常康樓、渡船角文蔚街25至47號文耀樓、九龍窩打老道7號、港島康怡花園N座。詳情即看：【下一頁】

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食衞局局長陳肇始接受TOPick專訪時形容新冠疫苗將成疫情曙光，視乎疫苗廠供貨時間，估算2月內可展開接種，當局今個月內完成接種準備工作；又稱政府將主導疫苗接種中心工作，以公私營合作形式運作，部分中心由醫管局及衞生署負責，部分交予私營團體營運。詳情即看：【下一頁】

近期更因油麻地佐敦、深水埗兩區出現小區爆疫，港府首次劃界要求指定小區的居民強制檢測，但被批評反應慢。食衞局局長陳肇始否認當局反應慢。詳情即看：【下一頁】

下月迎來農曆新年，惟晚市堂食仍恢復無期，陳肇始直言，現階段難評估何時可放寬，指需要市民及業界配合，如食肆員工是否已作檢測及市民會否用「安心出行」應用程式等；有業界則指，一直沒有政府部門與他們聯絡，又稱願意配合港府防疫要求。詳情即看：【下一頁】

同場加映，《TOPick診症室》解構乳癌重建乳房手術，令患者重拾自信：

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記者：郭詩詩