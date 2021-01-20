  • 21°C
香港時間 : 2021120日 (週三) 16:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 菊梓喬 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】本港新增77宗確診個案　全屬本地個案37宗涉源頭不明感染

社會 16:32 2021/01/20

分享：

熱門 菊梓喬 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地

本港新增77宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（20日）新增77宗確診個案，全屬本地個案，其中有37宗涉源頭不明感染，累計9,798宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生於政府總部見記者，交代最新疫情。

張竹君指，今日有40宗個案是與其他個案相關，包括一宗將軍澳藍田隧道地盤 (第二群組)個案。

今日再有多座大廈要納入強制檢測，包括牛頭角上邨常康樓、渡船角文蔚街25至47號文耀樓、九龍窩打老道7號、港島康怡花園N座。詳情即看：【下一頁】

 

    點擊圖片放大
    +6
    +5

食衞局局長陳肇始接受TOPick專訪時形容新冠疫苗將成疫情曙光，視乎疫苗廠供貨時間，估算2月內可展開接種，當局今個月內完成接種準備工作；又稱政府將主導疫苗接種中心工作，以公私營合作形式運作，部分中心由醫管局及衞生署負責，部分交予私營團體營運。詳情即看：【下一頁】

近期更因油麻地佐敦、深水埗兩區出現小區爆疫，港府首次劃界要求指定小區的居民強制檢測，但被批評反應慢。食衞局局長陳肇始否認當局反應慢。詳情即看：【下一頁】

下月迎來農曆新年，惟晚市堂食仍恢復無期，陳肇始直言，現階段難評估何時可放寬，指需要市民及業界配合，如食肆員工是否已作檢測及市民會否用「安心出行」應用程式等；有業界則指，一直沒有政府部門與他們聯絡，又稱願意配合港府防疫要求。詳情即看：【下一頁】

同場加映，《TOPick診症室》解構乳癌重建乳房手術，令患者重拾自信：

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩

相關文章

【林嘉泰暈倒】社署副署長林嘉泰於灣仔辦事處昏迷　情況危殆
今日 12:26
【林嘉泰暈倒】社署副署長林嘉泰於灣仔辦事處昏迷　情況危殆
【確診大廈】油麻地「疫區」居民2次檢測呈陰性　入院後初步確診質疑承辦商可信度不足
今日 14:15
【確診大廈】油麻地「疫區」居民2次檢測呈陰性　入院後初步確診質疑承辦商可信度不足
【新冠肺炎】深水埗楓樹街檢測站今啟用　運作約45分鐘已找出抗原陽性個案
今日 13:55
【新冠肺炎】深水埗楓樹街檢測站今啟用　運作約45分鐘已找出抗原陽性個案

最高瀏覽

【真女神】49歲朱茵重演經典角色「紫霞仙子」　網民：唔講根本認唔到係朱茵
19:10 2021/01/19
【真女神】49歲朱茵重演經典角色「紫霞仙子」　網民：唔講根本認唔到係朱茵
深水埗4歲男童生日變死忌　上周疑患腸胃炎今嘔吐昏迷送院不治
22:11 2021/01/19
深水埗4歲男童生日變死忌　上周疑患腸胃炎今嘔吐昏迷送院不治
【霸氣媽媽】男子家族聚會出櫃被親戚嘲「不能生育真可憐」　霸氣媽一句話為兒護航
18:00 2021/01/14
【霸氣媽媽】男子家族聚會出櫃被親戚嘲「不能生育真可憐」　霸氣媽一句話為兒護航