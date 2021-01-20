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【確診大廈】康怡花園N座兩個相鄰單位錄確診　多座大廈納入強制檢測

社會 16:39 2021/01/20

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康怡花園N座需納入強制檢測。（資料圖片）

本地疫情反覆，今日（20日）新增77宗確診個案，全屬本地個案，有37宗涉源頭不明感染；41宗個案住油尖旺區，另外有60多宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，多座大廈要納入強制檢測，包括牛頭角上邨常康樓、渡船角文蔚街25至47號文耀樓、九龍窩打老道7號、港島康怡花園N座。4座大廈也各自有兩個單位，每戶至少1人確診。

即睇確診大廈、檢測途徑及方法：

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其中牛頭角上邨常康樓的兩個確診住戶，屬不同座向及樓層；文耀樓的兩個確診住戶，屬不同方向及樓層；窩打老道7號的兩個確診住戶，屬不同方向及樓層。至於康怡花園N座的兩個確診住戶，就是兩個相鄰住戶，張竹君稱不排除住戶出入碰面時受到感染。

張竹君又稱，另有3座大廈位於油麻地檢測範圍內，居民需要接受強制檢測，包括廣東道571至573號、廣東道511號、寧波街27至31號。另外深水埗的檢測區域內，汝州街223號也要接受強制檢測。

至於疑有垂直傳播的柴灣峰華邨曉峰樓，昨日（19日）一名初步確診個案，今日已告確診。另外當局於曉峰樓採集11個環境樣本，當中3個呈陽性，包括一個住戶的抽氣扇、地台去水位及廁所排糞渠表面。她續稱，已安排13樓以上、單位13室的居民撤離，約有40多人已離開。

同場加映，《TOPick診症室》解構乳癌重建乳房手術，令患者重拾自信：

油尖旺深水埗突變「疫區」，TOPick專訪陳肇始，否認抗疫疲勞反應慢，即睇：【下一頁】

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記者：吳卓峰

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