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一地兩檢安排政府指不容挑戰　上訴庭押後裁決

社會 16:13 2021/01/20

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廣深港高鐵一地兩檢安排合憲性上訴案今（20日）於高等法院續審。（資料圖片）

廣深港高鐵一地兩檢安排合憲性上訴案今（20日）於高等法院續審，上訴庭今聽罷各方陳詞後，決定押後裁決。政府一方今陳詞時坦言，人大常委會就一地兩檢安排所作的決定牽涉釋法，因此不容港人提出挑戰。

代表政府一方的資深大律師余若海今繼續陳詞時，上訴庭首席法官潘兆初問及，若然人大常委會就一地兩檢安排作出的決定對本港法庭有約束力，香港市民若有不滿，可否提出司法覆核等挑戰？

余坦言不可，因為人大常委會的決定已牽涉《基本法》的釋法，本港法庭應給予相當比重。余續指，根據《基本法》的機制，當面對爭議時，人大常委會是《基本法》的最終釋法者，因此人大常委會的決定是不容任何香港人提出挑戰。

余又指，即使上訴一方依賴的《基本法》18及19條是用以保障香港人的權利，但有關權利亦非絕對權利，因此法庭應考慮是否有關保障是否合比例。余解釋，廣深港高速鐵路香港段的終點站是西九龍，但整條鐵路沿線有很多車站，乘客可隨時下車，若然欠缺一地兩檢安排，將難以確保乘客接受檢查。

上訴庭副庭長林文瀚質疑，重點是即使接受一地兩檢，為何必須在口岸實施整套內地法律？余回應指口岸的一地兩檢安排有其獨特性，該處其實是離開內地境內的出口，若然有內地人透過高鐵來港，他下車一刻已不在內地境內，若然口岸範圍只局部實施與出入境管制相關的法律，將難以規管干犯了其他罪行如謀殺的人。

代表上訴一方的資深大律師李柱銘則回應指，內地和香港兩套制度的確不應有交集處，否則將失去一國兩制的意義，李直言兩者「河水不犯井水」，政治情況或有變化，亦有人提議兩套制度應開始融合，但法庭要考慮的只是有關做法是否符合《基本法》。

李柱銘續指，針對內地與香港的法律制度交集處，《基本法》17、18、158及159條已有列明，人大常委會如要增減或修改本港的法律，必先徵詢基本法委員會的意見。

另外，代表梁頌恆的資深大律師潘熙今確認，梁要求撤回本案上訴許可申請。

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記者：楊詠渝

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