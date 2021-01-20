【新冠肺炎】北區醫院內科隔離病房女護士確診　4名護士曾聚會須檢疫

▲ 醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲（右）指，有5名醫護曾與初步確診的北區醫院護士一同聚會和用膳，須接受檢疫。（ 陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（20日）新增77宗確診個案，全屬本地個案，其中有37宗涉源頭不明感染，累計9,798宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午於政府總部見記者，交代最新疫情。

庾慧玲表示，北區一名內科護士初步確診，她在1月18日輕微不適，昨到社區中心測試，今日初步陽性，正在等候入院。有關護士在最近3個月都在隔離病房工作，平時會照顧確診新冠肺炎病人，但有穿合適防護裝備，她最後上班日期為1月14日。

經過追蹤，醫管局發現有4名內科護士與初步確診護士在周末有聚會，被列為密切接觸者須檢疫；而由於初步確診護士一直有穿合適裝備，沒有病人被列為密切接觸者，院方會為隔離及內科病房的醫護安排病毒測試及醫學監測，有關隔離病房已停止接收新症。

庾慧玲補充，初步確診護士並非居住於強制檢測大廈，她提到同一病房內早前有醫生確診，他1月5日曾為一名確診病人（個案編號：9049）插喉，而今日初步確診護士亦曾照顧該病人，曾進行霧化程序，但強調護士有穿著全套合適防護裝備，包括外科呼吸器。

庾慧玲說，初步確診護士和確診醫生是否有流行病學關連，醫管局仍在進行調查，而早前局方在病房內抽取了89個環境樣本，全部陰性，而180名深切治療部及內科員工的檢測結果亦全部陰性，故暫時未見關連。

▲ 北區醫院隔離病房一名女護士初步確診新冠肺炎。（資料圖片）

此外，庾慧玲指，醫管局在過去24小時錄得75宗呈報個案，並有2名病人在公立醫院離世，至今共有162人在公立醫院離世；另有37人康復出院，出院病人總數為8864人。現時共有659名病人於24間公立醫院及亞博館社區治療設施留醫，當中39人危殆、30人嚴重、590人穩定。

隔離病床及病房使用率方面，現時有1224張隔離病床正在使用，使用率為64.3%；另有676間隔離病房正在使用，使用率為72%。

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記者：徐紹軒