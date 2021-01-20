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【恐怖幼師】3歲女童疑遭幼稚園老師拮針 全身現29個針孔媽媽大驚

親子 17:10 2021/01/20

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內地一名3歲女童，日前疑遭幼稚園老師拮針，身上出現29個針孔。

內地陝西日前再有幼稚園發現「針拮」幼童事件，楊女士的女兒只有3歲多大，放學回家跟媽媽說「腳痛」，媽媽細看之下發現女兒身上出現多個針孔，經醫院檢查全身有多達29個出血點。

綜合內地傳媒報道，楊女士的女兒在一間名為「大興郡幼兒園」的幼稚園上學。上周四（14日）下午，楊女士接女兒回家後，聽到女兒稱腿部疼痛，被老師「打針」。

媽媽知道後大驚，問女兒是否每個小朋友都「打針」，女兒稱只有她一個人。楊女士檢查發現，女兒的腿部有3個明顯出血點。楊女士隨即打電話問班主任，學校是否有為學童打針，如接種疫苗，但班主任否認，並且稱可能是女童做夢夢見。

媽媽翌日晚上再仔細檢查，發現女兒的大腿、腰部、膝蓋上都有出血點，帶往醫院檢查後發現全身竟有多達29個針孔。

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目前楊女士已報警處理，亦曾經在家長與班主任的聊天群組內公布事件，但班主任至今仍「已讀不回」。至於幼稚園方面，園方雖有派人到楊女士家中看望，並指過後會作出交代，但至今仍未有任何消息。

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責任編輯︰王明芳

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