【生日變忌日】深水埗5歲男童疑腸胃炎猝死　父母：他最想要寶劍玩具遺憾沒有機會玩

▲ 深水埗5歲男童疑腸胃炎猝死，父母指兒子沒有長期病患。

昨日(19日）深水埗南昌街小童潘盛業疑患腸胃炎後猝死，需要驗屍以確定死因，死者父母潘生潘太指，幼子業仔一向身體健康，在出事前曾胃口不佳，然後全身抽搐後送院，詎料當日是業仔的5歲生日，慘變死忌。潘生潘太及8歲哥哥十分悲痛，潘太聲淚俱下，傷痛之情難以言喻，一家人感情要好，仍未接受業仔離世消息

潘家陷入哀痛之中，居於深水埗南昌街單位，業仔父親潘生向TOPick記者表示，上址屬早年母親買下，本來一家四口包括夫婦、業仔兩兄弟及母親一家5口同住， 業仔祖母於6個月前去世，未料業仔又病逝， 令一家陷入傷痛中。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

潘太指兩人2001年結婚，2013年誕下長子鏘仔， 2016年幼子業仔出世，潘太忙於照顧小孩 ，一家5口支出單靠丈夫支撐。 幼子業仔今個月13日身體不適， 診症後斷定為腸胃炎， 吃藥後未見有改善。在16號當日業仔發燒、腹瀉、嘔吐往明愛醫院求診，院方診斷為腸胃炎，期間並有做咽喉測試對新冠病毒呈陰性反應， 醫院處方5日藥物後回家休息。

潘父表示一直以為業仔腸胃炎，而昨日剛巧假期，在家照顧兒子，發現業仔吃過白粥後感疲倦上床休息，期間突然情況有異:

業仔突然大叫好凍，之後全身抽搐，我們很驚，立即召救護車將兒子送院救治，估不到業仔就返唔到來。

潘生原以為幼子「嘔清髒物」後康復，詎料從此陰陽永隔，遺憾業仔生日當天仍未可一嚐蛋糕滋味：

業仔因病胃口欠佳，多日來只吃白粥， 就算佢1月19日5歲生辰，媽媽見葉仔胃口不佳不宜吃生日蛋糕， 問業仔想要甚麼生日禮物， 他說想要寶劍玩具，但現在已經沒有機會買。

他表示事出突然至今仍未能接受，自己懷疑幼子病菌入腸，不過實際的死因仍待調查。 潘太更是一提起幼子就淚如雨下：

業仔一直身體沒有病痛，也沒有長期病患， 他與哥哥一直感情很好，哥哥現在都唔想多講。

潘生指出業仔的死因仍有待剖屍檢驗，一家人現時仍未能接受其離世的消息，現時夫婦二人也要好好照顧大仔的情緒。

同場加映，如何防止小朋友「病從口入」?

時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：黃傑偉、伍瑋瑋