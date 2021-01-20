【購物兼抽獎】百佳辦新春大抽獎送逾百萬元金牛獎品 一文看清參加辦法及獎品詳情
社會 17:18 2021/01/20
農曆新年將至，百佳舉辦「金牛狂獎百萬賞」新春大抽獎，參加者有機會嬴取足金金牛﹑百佳禮券等獎品，總值超過100萬元。
百佳今日（20日）公布，由即日起至今年2月18日，易賞錢會員只要於百佳店舖、百佳網店或透過百佳手機應用程式單次購物買滿138元或以上，憑有效收據正本即可用手機登入cnypromotion.parknshop.com，玩遊戲兼參加大抽獎；會員購買每週指定品牌貨品，更可多獲一次額外抽獎機會。
百佳指，大抽獎獎品包括：
- 5,000元的足金金牛（名額10個）
- 1,000元的百佳超級市場電子禮券（600份）
- 1,000元百佳網店電子禮券（300份）
- 角落小夥伴Majorette精美合金車一套（500份；每份價值450元）
- SoSIM數據儲值卡（100份；每份價值33元）
- 3個角落小夥伴電子印花
此外，百佳同時推出新春購物優惠，包括多款新春福袋及年貨，供市民選購，點擊圖片即睇：
▼點擊圖片放大
+14
+13
由1月22日至2021年2月11日期間，易賞錢會員凡於任何一間TASTE香港分店買滿288元，即可免費獲贈一套精美限量版「易賞錢利是封2021」(一套6個，價值28元)，隨「封」可享6張電子優惠券，數量有限，送完即止。
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2
記者：陳曉瑩