【新冠肺炎】油麻地尼泊爾裔居民2次檢測呈陰性入院後揭確診　張竹君：有關情況或視乎採樣時間、發病日期及病徵等

▲ （陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（20日）新增77宗確診個案，全屬本地個案，其中有37宗涉源頭不明感染，累計9,798宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生於政府總部見記者，交代最新疫情。

油麻地佐敦一帶近日成為疫區，政府在該區設立多個流動採樣站為居民檢測。有居於油麻地新填地街18號的尼泊爾裔居民，因低燒而到私家醫生診所求醫，但醫生指或只是扁桃腺炎，只開了相關藥物給他服用。其後他曾分別於社區檢測中心和流動採樣站檢測後呈陰性，惟持續不適下在本周一（18日）召救護車到廣華醫院，昨晨（19日）被醫院告知證實初步確診；而與他同住的妻子、兒子雖然亦於社區檢測呈陰性，但及後亦被證染疫，連同同住的表姐和表姐夫，家中一共有5人最終染疫。詳情即看：【下一頁】

張竹君今日在疫情記者會上指出，當然會尊重臨床醫生的判斷，指間中亦有病人在做檢測後仍有不適，再求醫及做檢測後，結果才會呈陽性，有關情況是視乎採樣的時間、發病日期、病徵等，又指不論是用甚麼檢測方法都有機會出現類似情況，強調市民如有不適應盡快求醫及做檢測。

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記者：郭詩詩