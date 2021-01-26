【牛年運勢】蔡伯勵傳人蔡興華論牛年運程　立春前後三破日暗寓曙光未展

▲ 玄學家蔡興華師傅論牛年運程。

時近年杪，庚子鼠年即將結束，迎來辛丑牛年，TOPick邀得風水大師蔡伯勵的傳人玄學家蔡興華師傅，為各位讀者講解辛丑牛年運勢。蔡師傅指出，從元旦日及辛丑年正月初一日的四柱八字觀之，兩日之正體五行俱欠火，火為推動經濟動力之五行要素，估計辛丑年的經濟發展依然未許樂觀，加上立春前後連續三日俱為破日，相信即使稍露曙光亦難以長期維持。不過，蔡師傅亦惕勵港人，要自強不息，勿輕言放棄，捱過困境，必能否極泰來。

2020年初，「真步堂」第四代傳人之一蔡興華師傅，曾為TOPick讀者論述庚子鼠年的運程，當時，蔡師傅已寄語讀者「2020年仍需抱持戰戰兢兢及警惕的心態渡過」。去年，新冠肺炎疫情全球大流行，各地封城、百業停頓，人心惶惶；今日印證，讀者們莫不如打翻調味架，各種滋味湧心頭了。

蔡師傅表示，論述辛丑牛年運勢，乃根據三個日子的四柱八字作研究參考推算的，分別是元旦（2021年1月1日）、辛丑年正月初一日（2月12日）及辛丑年立春日（2月3日）。蔡師傅指出，尤其以立春日為重要，皆因當日乃每歲之更替時刻，故取之以作為研究流年之對象，辛丑之歲上金下土納音屬土，土金相生，以身強論，互助有情，寓意人民及政府有能力面對社會困難及努力重建經濟。

三個推算牛年運勢重要日子

1.元旦日（2021年1月1日），即農曆庚子年十一月十八日。 四柱八字為︰「庚子年、戊子月、己酉日、甲子時」，八字中有一木二土二金三水，正體五行欠火。 2.辛丑年正月初一日（2021年2月12日） 已交立春、並四柱八字︰「辛丑年、庚寅月、辛卯日、戊子時」，八字中有二木二土三金一水，正體五行欠火。 3.辛丑年立春日，提早在庚子年十二月二十二日夜子時，即2021年2月3日晚上11時正。 四柱八字︰「辛丑年、庚寅月、壬午日、壬子時」，八字有一木一火一土二金三水，正體五行齊全。

社會安定繁榮仍受考驗

蔡師傅進一步解釋，立春日四柱八字，以辛丑太歲一金一土為主，辛金被丑土所生透出，身強能任財官，人民及政府有能力面對種種困難，迎刃而解。而月支寅宮甲木正財生丙火合官，為社會安定喜見；但月干庚金剋月支寅木劫財，喜中仍不免要減分數，安定及繁榮現象仍受考驗。至於日圓壬午，地支午火被月地支寅木所生，而寅木午火又為流年辛金之貴人，本為推動經濟之主要動力，能使經濟發展繁榮，惟被時柱壬子兩水衝擊火，故經濟復甦仍會受到世界各地政治及國際關係交惡等種種因素所障礙，變為好壞參半。

▲ 蔡師傅亦惕勵港人，要自強不息，勿輕言放棄，捱過困境，必能否極泰來。（iStock圖片）

重建經濟會較為吃力

值得留意的是，立春當日在未交立春前為歲破日，夜子時交立春節後不足一個時辰之翌日又是歲破日，再過一天又是月破日，連續三日俱是破日，蔡師傅慨歎，此象暗寓立春之後新一年之曙光可能維持力不足，重建經濟會較為吃力。「過去一年，庚子年世界種種之亂局可能仍會繼續影響新一年之氣象，中美之間交惡情況仍會衝擊着世界局勢，各地之示威活動仍會持續等因素，世界恢復安定繁榮仍要待時，形勢未許太樂觀。」蔡師傅解釋。

另一方面，新曆元旦日八字欠火，火為推動經濟動力之五行要素；農曆年初一日八字，寅卯木財星被庚辛金比劫所劫奪，蔡師傅歸納二日而言，重啟經濟之努力仍會事倍而功半，寄望人民與政府能携手團結去面對種種困難，化危為機，迎難而上。

農曆六月歲破大事勿用

最後，蔡師傅提醒，辛丑年之歲破月，由小暑至立秋止，稱為未月，即新曆7月7日至8月7日。年支丑和月支未相衝，大事勿用，如喜慶結婚、公司開幕、新居入伙、修墳建造，更不宜在歲破月內進行。

記者：葉翠華