【以身護子】犀牛媽媽肉身護子被亂刀斬死　餓極犀牛BB不知母已死吸吮乳頭求飲奶

▲ 犀牛媽媽肉身護子被亂刀斬死，犀牛BB餓極不知母已死吸吮乳頭求飲奶。

疫情在全球肆虐，大部分航班受影響，甚至負責野生動物保護、救援工作的飛行隊都停飛，促使猖狂的狩獵集團出動，虐殺野生動物。日前，有不法之徒趁著救援集團無法巡邏時走入草原獵殺犀牛，救援隊發現一隻犀牛BB，它正窩在犀牛媽媽懷中吸吮乳頭求飲奶，惟它卻不知其媽媽已離世。

據《鏡報》報道，南非慈善機構創辦人Nico Jacobs和團隊日前拯救犀牛BB Lottie時，餓極虛弱的它正在媽媽的懷中不斷吸吮乳頭求飲奶，而它卻不知其母親早已被獵殺。

Nico無奈表示，估計犀牛媽媽與BB在草原落單，被獵人發現後亂刀斬死，奪取犀牛角，犀牛媽媽全身多處受傷，失血致死。他估計，犀牛媽媽生前曾以身盡力保護孩子，

發生這樣的事令人非常不安，母親被砍死，嬰兒則脫水地躺在旁邊。

每年超過1600隻犀牛被獵殺

Nico提到，每年有超過1600隻犀牛被獵殺身亡，留下數百隻犀牛孤兒，

去年曾在72小時內接到40多通救援犀牛的通報電話，如果再繼續這樣下去，犀牛很快就會被滅絕。

他狠批獵人為一己私慾殺害野生動物。

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犀牛正在滅絕消失

據悉，犀牛角價格超過黃金，是「財富」的象徵，在醫學上可醫治多種疾病。Nico擔心疫情持續會加快犀牛滅絕的速度，讓狩獵集團猖狂的行為變本加厲，「犀牛是我們在南非擁有最珍貴的動物之一，目前只剩下約2萬隻白犀牛和5千隻黑犀牛。如果希望將來的孩子能看到犀牛，就必須採取緊急措施，不然牠們很快會滅絕消失。」

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責任編輯︰王明芳