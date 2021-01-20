【母子戀】追求烈火青春撇丈夫戀上22歲小鮮肉　50歲嫲嫲決定結婚同齡奶奶開綠燈

▲ 美國一名50歲女教師為追求青春的愛情，毅然離婚玩交友app識男仔，成功搭上一名22歲小鮮肉更即將結婚。

熟女玩交友App，都可以覓得真愛？美國一名50歲失婚女教師因寂寞難耐，去年1月玩交友程式Tinder時，謊稱自己是19歲少女，成功搭上一名22歲小鮮肉。當男方得知女方的真身是一名50歲嫲嫲後，毫不介意共譜母子戀，兩人同居半年後決定拉埋天窗，還獲得男方媽媽祝福。

據英國《每日郵報》報道，來自美國北卡羅來納州的50歲中學女教師Sharon Hawkins，原本有一個美滿家庭，與年紀相若的丈夫育有3子女，更已榮升嫲嫲抱孫。可是她一直有顆青春的心，與丈夫外出時，她總是喜歡「昅仔」，特別是20多歲的男人，故她決定順應內心，2015年與丈夫結束了16年婚姻。

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將擇偶條件降至19歲

Sharon下載了交友軟體Tinder欲尋找「即興」伴侶，為符合她愛「即興」性格的人，所以她將擇偶條件降至19歲。去年1月，她在Tinder內結識到22歲的Perry Hopstein，她形容當時被Perry的外表吸引。

他有一對具穿透力的藍眼睛、啡色頭髮和強勁臂彎，他看起來像個模特兒。

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愛郎比3子女年輕

Perry年僅22歲，比Sharon的3子女年紀更輕。Sharon坦承自己已為人祖母，「但他說不在乎」，接著他們不斷互傳短訊調情，一周後，Sharon邀約Perry去她的家見面。當開門見到真人，Sharon更加心動。

他真人更加性感，即使我們的年齡差距很大，但他的靈魂很成熟，我們有很深的連繫……我們注定要在一起。

兩人很快走在一起，走上街頭不時被誤認為母子。拍拖初期，他們曾一度介意年齡問題而短暫分手，但兩人非常掛念對方，很快復合，現已放開年齡包袱。Sharon還揚言︰「我不在乎那個愚蠢的數字，我深愛的是他這個人。」

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同齡奶奶支持︰兒子好開心

兩人已決定今年內拉埋天窗，並得到雙方家人的支持。Sharon的3子女均比Perry年長，其中與Sharon同住的23歲小女兒，覺得未來繼父沒有問題，Perry更經常親自為兩母女下廚。Sharon亦已帶男友與另外兩名未夠30歲的兒子及孫仔孫女見面，「他們都相處得不錯」。

直到去年6月，兩人的關係開始穩定，因疫情問題，Perry搬入Sharon的家同居。她大讚男友浪漫，曾以紅玫瑰花瓣鋪滿全屋送她驚喜，「他令我感到特別」。

不久之後，Perry帶Sharon去「見家長」，令Sharon非常緊張，因自己與「未來奶奶」同齡，Perry一度向媽媽謊稱女友是40多歲。豈料「未來奶奶」很開通，甫見面就擁抱她，還表示看得出她令Perry很開心，Sharon坦言「感謝她接受我」。

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責任編輯︰林綺玲