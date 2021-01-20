【新冠肺炎】政府共向99名違防疫規例外傭罰款　自願免費檢測推行3周共有2.5萬名外傭參加

▲ 截至今年1月10日，當局共向外傭發出81張違反限聚令的定額罰款通知書，及18張違反佩戴口罩令的定額罰款通知書。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，有立法會議員關注外傭聚集的情況，擔心增加傳播風險。勞工及福利局局長羅致光表示，

羅致光書面回覆質詢時指，截至1月17日，本港有265宗涉及新來港和245宗已在港的外傭的確診個案。

他指，勞工處一直於週六、日在外傭經常聚集的地方，以中文、英文及外傭的主要語言進行流動廣播，並向外傭派發宣傳單張，呼籲他們遵守有關佩戴口罩及禁止於公眾地方羣組聚集的規例。在有較多外傭聚集的假期，勞工處會聯同食環署、警務處及康文署等採取聯合行動，打擊違反社交距離措施的行爲，以及採取適當的執法行動。

截至今年1月10日，當局共向外傭發出81張違反限聚令的定額罰款通知書，及18張違反佩戴口罩令的定額罰款通知書。

此外，羅致光指，政府由去年12月18日起至今年1月31日期間，為全港外傭提供一次免費檢測。截至1月10日，有超過2.5萬名外傭於社區檢測中心接受免費檢測，當中發現7個陽性樣本轉交衞生防護中心覆檢及跟進。而勞工處在去年8月起為所有入住職業介紹所住宿設施的外傭，安排一次免費檢測服務，之後亦擴大範圍至舊僱傭合約已屆滿或終止並正等待到新僱主家庭履新的外傭，總共有9,000名外傭受惠。勞工處在本月至2月會繼續提供免費檢測服務予等待到新僱主家庭履新的外傭。

羅致光認為，上述的檢測數字反映已有頗多外傭自願接受檢測，而據了解，有些僱主會自行安排外傭到私營機構接受檢測。

政府向外傭發出違反防疫規例的定額罰款通知書數字：

政府部門 向外傭發出的定額罰款通知書數目 以地點分類的罰款通知書數目 違反限聚令 違反佩戴口罩令 違反限聚令 違反佩戴口罩令 警務處 54 張 2 張 公園／花園：17 張

天橋：23 張

行人專用區：9 張

行山徑：5 張 行山徑：2 張 康文署 27 張 16 張 公園／花園：16 張

文化場地: 11 張 公園／花園：16 張 總數 81 張 18 張 公園／花園：33 張

天橋：23 張

文化場地: 11 張

行人專用區：9 張

行山徑：5 張 公園／花園：16 張

行山徑：2 張

*截至2021年1月10日

資料來源：勞工及福利局

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記者：徐紹軒