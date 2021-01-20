涉港鐵站雨傘阻列車關門　男生認妨擾罪判勞教中心

▲ 20男生涉阻礙港鐵車門關上，就妨擾罪被判勞教中心。(經濟日報資料圖片)

2019年反修例風波中，20歲男學生於9月開學日在樂富港鐵站涉用雨傘阻礙列車車門關上，及涉用撞向2名警員。20歲涉案男生早前承認1項公眾妨擾罪，及經審訊後被裁定1項襲警罪成，今（20日）於觀塘裁判法院被判入勞教中心。裁判官指，港鐵屬主要交通樞紐，被告在特別繁忙的日子和時間阻礙港鐵運作，影響到整條觀塘線覆蓋的地區，加上事件有組織，判刑須阻嚇。

被告賈雲龍（20歲；學生）早前承認1項公眾妨擾罪，但否認2項襲擊警務人員罪，審訊後被裁定其中1項襲警罪成。

控罪指，被告於2019年9月2日在樂富港鐵站作出非法妨礙港鐵列車服務的滋擾行為；及於同日同地襲擊警員A及B。

裁判官今判刑時指，被告年輕，過往背景良好，循規蹈矩，學業及課外活動均不俗，惟兩項控罪均屬嚴重罪行，案情亦不輕微，指被告在開課日阻礙港鐵運作，而港鐵屬主要交通樞紐，被告在特別繁忙的日子和時間阻礙港鐵運作，影響到整條觀塘線覆蓋的地區。

裁判官指，明白被告當時犯案是想要表達不滿，但其他人亦有使用交通工具的自由，加上事件屬有組織及規模，判刑須具阻嚇性，而且案中遇襲警員是為了回復秩序，法庭須保護該警員。

最終裁判官接納懲教報告的建議，判處被告入勞教中心；辯方申請保釋候訴，但遭拒絕。

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記者：王仁昌